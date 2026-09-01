ECONOMIA

Gigante dos supermercados de faturamento de R$ 31 bilhões inaugura nova loja

Nova unidade do Mix Mateus fica em Teresina

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Supermercado Mix Mateus Crédito: Reprodução

A rede de supermercados Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, inaugurou, na última sexta-feira (28), uma nova unidade no Piauí. O empreendimento foi inaugurado em Teresina, no bairro Avenida Ayrton Senna, na região de Esplanada.

Esta é a oitava unidade da marca no estado do Piauí.

Supermercado Mix Mateus 1 de 15

Recentemente, no último dia 7 de agosto, o grupo inaugurou uma nova unidade no bairro Santa Maria, em Cametá, no Pará, chegando a 282 unidade em funcionamento no país. Atualmente, a rede está presente em pelo menos oito estados brasileiros, incluindo o Maranhão, terra natal da empresa. São eles: Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba.