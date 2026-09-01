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Gigante dos supermercados de faturamento de R$ 31 bilhões inaugura nova loja

Nova unidade do Mix Mateus fica em Teresina

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Supermercado Mix Mateus
Supermercado Mix Mateus Crédito: Reprodução

A rede de supermercados Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, inaugurou, na última sexta-feira (28), uma nova unidade no Piauí. O empreendimento foi inaugurado em Teresina, no bairro Avenida Ayrton Senna, na região de Esplanada.

Esta é a oitava unidade da marca no estado do Piauí.

Supermercado Mix Mateus

Supermercado Mix Mateus por Reprodução
Supermercado Mix Mateus por Reprodução
Supermercado Mix Mateus por Reprodução
Supermercado Mix Mateus por Reprodução
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Supermercado Mix Mateus por Reprodução

Recentemente, no último dia 7 de agosto, o grupo inaugurou uma nova unidade no bairro Santa Maria, em Cametá, no Pará, chegando a 282 unidade em funcionamento no país. Atualmente, a rede está presente em pelo menos oito estados brasileiros, incluindo o Maranhão, terra natal da empresa. São eles: Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Piauí, Sergipe, Alagoas e Paraíba.

No ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2026, o grupo aparece na terceira posição entre os maiores do setor, com faturamento de R$ 31 bilhões. O grupo conseguiu manter a posição com relação ao levantamento anterior.

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