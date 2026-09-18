IRREGULARIDADES

Gigante dos supermercados é acionada na Justiça com pedido de R$ 200 mil após denúncia de depósito com estrutura escorada por madeira desgastada

Investigação aponta risco para funcionários, terceirizados e promotores de vendas; órgão também pede medidas permanentes de prevenção e segurança

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:11

Gigante dos supermercados é acionada na Justiça com pedido de R$ 200 mil após denúncia de depósito com estrutura escorada por madeira desgastada Crédito: Imagem gerada pela IA

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) ajuizou uma Ação Civil Pública contra a Cencosud Brasil Comercial Ltda., responsável pelo Supermercado G. Barbosa, em Itabaiana (SE), após identificar condições consideradas de risco no depósito da unidade. Segundo a investigação, trabalhadores ficaram expostos por cerca de um ano a uma estrutura sustentada por escoramentos provisórios e precários, enquanto uma laje apresentava fissuras e outras manifestações patológicas.

A denúncia que deu origem ao inquérito foi recebida pelo MPT em junho de 2025. Entre as pessoas potencialmente expostas estavam empregados do supermercado, incluindo trabalhadores idosos e pessoas com deficiência, além de funcionários terceirizados e promotores de vendas de empresas fornecedoras. De acordo com o órgão, alguns desses profissionais chegaram a se recusar a entrar no depósito após serem orientados pelos próprios empregadores.

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Estrutura era sustentada por madeira desgastada

Durante a investigação, o MPT apontou a utilização de pilares de madeira desgastada e calços rudimentares para sustentar a laje. O órgão também afirmou que a empresa só formalizou a contratação das obras de reforço estrutural definitivo depois de ser notificada pelo Ministério Público.

Outro ponto questionado foi o treinamento previsto no próprio Plano de Saúde e Segurança do Trabalho em Obras (PSST) da empresa. O MPT havia solicitado documentos que comprovassem a capacitação dos trabalhadores sobre riscos de colapso estrutural e procedimentos de evacuação. Segundo a ação, porém, os comprovantes apresentados pela empresa se referiam a um curso genérico de prevenção e combate a incêndio, sem demonstrar a realização do treinamento específico previsto no plano.

Empresa recusou acordo proposto pelo MPT

Em março de 2026, a Cencosud foi convocada para uma audiência de mediação com o objetivo de discutir um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Conforme o MPT, a empresa recusou formalmente a assinatura do acordo e argumentou que a conclusão das obras, em outubro de 2025, eliminaria a necessidade de assumir compromissos permanentes relacionados à segurança.

Para o Ministério Público, entretanto, a adoção de medidas preventivas não deve ficar limitada à correção pontual de um problema estrutural. Na ação, o procurador do Trabalho Vanderlei Avelino Rodrigues pede que a empresa seja condenada a manter obrigações permanentes de prevenção, incluindo treinamentos periódicos sobre riscos de colapso e procedimentos de evacuação. A capacitação deverá abranger empregados próprios, terceirizados e promotores de vendas.

O MPT também pede a elaboração e apresentação anual de Laudo de Inspeção Predial, seguindo a ABNT NBR 16747 e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além da manutenção de controle rigoroso sobre a estocagem de cargas na laje. Além das obrigações de segurança, o Ministério Público do Trabalho requer que a Cencosud seja condenada ao pagamento de R$ 200 mil por dano moral coletivo.