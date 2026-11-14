CINCO NOITES

Gigante dos supermercados é condenado a pagar R$ 15 mil após alarme tirar sono de família

Justiça reconheceu danos morais após moradores relatarem prejuízos ao sono, à saúde e à rotina de estudos

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 18:08

Supermercados Supernosso Crédito: Reprodução

Uma família deverá receber R$15 mil em indenização por danos morais de uma rede de supermercados após ter o descanso noturno prejudicado por disparos repetidos do alarme de segurança de uma unidade comercial. A decisão foi proferida pelo juiz Ricardo Vianna da Costa e Silva, da 4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (MG), no último dia 23 de outubro.

De acordo com a sentença, o alarme da unidade do supermercado Supernosso apresentou falhas e disparou repetidamente durante as noites e madrugadas entre os dias 23 e 29 de setembro de 2023. O supermercado ficava próximo ao edifício onde a família morava, e o barulho teria comprometido o sono dos moradores por cinco noites consecutivas.

Na ação, os autores relataram que os episódios provocaram abalos físicos e psicológicos. Uma das moradoras havia acabado de retornar de um tratamento médico para estafa e enxaqueca quando começou a enfrentar as noites de perturbação. Os filhos menores também tiveram o descanso e a rotina de estudos prejudicados, enquanto o outro adulto da família alegou prejuízos profissionais.

Durante o processo, a empresa negou a existência de irregularidades no funcionamento do alarme e contestou a ocorrência de danos morais. A defesa argumentou que o equipamento fazia parte do sistema de segurança patrimonial do estabelecimento e que não havia comprovação de excesso de ruído.

Entretanto, o juiz considerou que as provas apresentadas confirmaram os disparos recorrentes. Entre os elementos analisados estavam mensagens trocadas entre um dos moradores e o gerente do supermercado, nas quais o representante da empresa reconheceu as falhas e informou que técnicos seriam enviados para realizar reparos no sistema.

Depoimentos de duas testemunhas também confirmaram que o alarme tocava durante a madrugada, em volume elevado, por vários dias consecutivos. Uma delas chegou a procurar pessoalmente a origem do barulho e registrar uma reclamação de poluição sonora na prefeitura de Belo Horizonte.

Na avaliação do magistrado, embora a instalação de alarmes seja uma medida legítima de proteção patrimonial, a falta de manutenção que provoca disparos repetidos durante a madrugada representa uma violação ao direito ao sossego da vizinhança. A sentença destacou que a privação continuada do sono ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano.

O juiz também considerou as circunstâncias individuais dos moradores para estabelecer os valores das indenizações. A mulher que estava em recuperação de problemas de saúde deverá receber R$ 5 mil. O outro adulto terá direito a R$ 4 mil, enquanto cada um dos dois filhos menores receberá R$ 3 mil. No total, a condenação por danos morais chega a R$ 15 mil.

Outros pedidos foram negados

Apesar de reconhecer o dano moral, o magistrado rejeitou o pedido de indenização adicional de R$ 10 mil por desvio produtivo, relacionado ao tempo gasto por um dos moradores para tentar resolver o problema. Segundo a decisão, os contatos com a empresa e o ajuizamento da ação foram providências naturais para solucionar o conflito, e os transtornos já haviam sido considerados no cálculo dos danos morais.

Também foi negado o pedido para obrigar o supermercado a substituir o sistema de alarme por um modelo não ruidoso. Segundo a sentença, a empresa já havia corrigido o defeito poucos dias após o início dos episódios, e o barulho havia cessado antes mesmo da citação judicial. Além disso, a família não morava mais no imóvel vizinho ao estabelecimento.