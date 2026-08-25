DIREITOS TRABALHISTAS

Gigante dos supermercados é condenada por demitir 42 funcionários sem negociação sindical

Rede com 24 lojas em São Paulo foi condenada a pagar R$ 420 mil por dano moral coletivo; sindicato também terá de pagar R$ 80 mil por omissão nas negociações

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:34

Gigante dos supermercados é condenado por demitir 42 funcionários sem negociação sindical Crédito: Divulgação

A Rede Krill Supermercados e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos foram condenados pela demissão em massa de 42 trabalhadores após o fechamento de uma unidade da empresa no Guarujá, em março de 2024. A decisão, da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, reconheceu que as dispensas ocorreram sem a necessária intervenção prévia do sindicato. De forma considerada inédita no caso, a Justiça também responsabilizou a entidade sindical pela omissão no cumprimento de seu dever constitucional de defender os interesses da categoria.

A Rede Krill foi condenada ao pagamento de R$ 420 mil por dano moral coletivo, enquanto o sindicato deverá pagar R$ 80 mil, também por dano moral coletivo. Os valores deverão ser destinados ao fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85. O caso chegou ao Ministério Público do Trabalho (MPT) após uma denúncia sobre a dispensa dos 42 funcionários, todos desligados em razão do encerramento da unidade.

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Diante da situação, o MPT instaurou um inquérito civil e realizou uma audiência emergencial com representantes da empresa e do sindicato. Durante a apuração, ficou demonstrado, segundo o MPT, que não houve negociação coletiva antes das demissões. O sindicato também não apresentou documentos que comprovassem uma atuação efetiva no caso, como atas de reuniões, pautas reivindicatórias ou registros formais de negociação.

A investigação reuniu ainda relatos de trabalhadores que afirmaram não ter havido negociação nem discussão sobre alternativas para evitar ou diminuir os impactos das dispensas. Entre as possibilidades que poderiam ter sido discutidas estavam transferências para outras unidades da empresa ou condições para uma eventual recontratação.

Declaração do presidente do sindicato pesou no caso

Durante a investigação, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio afirmou que não defendeu a manutenção dos empregos porque, segundo ele, “há funcionário que gosta de viver de seguro-desemprego”. A declaração foi mencionada na decisão judicial, que considerou grave a conduta tanto da empresa quanto da entidade sindical.

Segundo a sentença, a empresa, considerada de grande porte e com faturamento milionário, demitiu os 42 trabalhadores simultaneamente sem diálogo com o sindicato, enquanto a entidade, em vez de cumprir sua função constitucional de defender a categoria, teria se omitido.

Justiça cita decisão do STF

A sentença também destacou que a intervenção sindical prévia em casos de demissão em massa não é uma mera formalidade. A decisão cita o Tema 638 do Supremo Tribunal Federal (STF) e os artigos 7º, incisos I e XXVI, e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.

Segundo o entendimento registrado na sentença, a participação prévia do sindicato é uma exigência procedimental para a dispensa coletiva. A decisão ressalta ainda que esse direito não pertence ao sindicato, mas à própria classe trabalhadora.

MPT quer aumentar indenização

A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Além das condenações determinadas pela Justiça, o Ministério Público do Trabalho pediu ao Tribunal a majoração da indenização para R$ 3 milhões. A condenação atual soma R$ 500 mil em danos morais coletivos, sendo R$ 420 mil atribuídos à Rede Krill e R$ 80 mil ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos.