BRASIL

Gigante dos supermercados expande atuação no setor farmacêutico e anuncia abertura de nova loja

Nova loja será aberta no dia 19 de novembro, no Maranhão

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:07

Mix Toureiro Farma Crédito: Reprodução

O Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, anunciou a inauguração de uma nova unidade no Maranhão. No próximo dia 19 de novembro, a companhia abrirá as portas da Mix Toureiro Farma, na cidade de Balsas, na Avenida Coronel Fonseca, próximo à rodoviária, marcando sua entrada no segmento de varejo farmacêutico.

A nova farmácia comercializará medicamentos, produtos de higiene pessoal e suplementos. O Mix Toureiro Farma é fruto de uma parceria que une o Grupo Mateus e a Toureiro Farma. A primeira unidade foi inaugurada em junho deste ano em São Luís, também no Maranhão.

O empreendimento é resultado de uma joint venture, modelo de parceria empresarial, firmada entre o Armazém Mateus, do Grupo Mateus, e a AS&J Holding, do Grupo Toureiro.

A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em março deste ano, segundo informações da Folha de S.Paulo. A parceria tem como objetivo ampliar a atuação das empresas nos segmentos de distribuição e comércio varejista de medicamentos nas regiões Norte e Nordeste do país.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

O Grupo Toureiro já possui experiência no mercado farmacêutico, com atuação na distribuição de medicamentos para farmácias, hospitais e órgãos públicos. Com a parceria, as empresas buscam unir a experiência do grupo no setor farmacêutico à estrutura comercial e à presença regional do Grupo Mateus.