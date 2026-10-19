MERCADO DA MODA

Gigante mundial da fast fashion anuncia datas de inauguração de lojas no Nordeste; veja quando

H&M prepara abertura de duas unidades na região em novembro

Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:59

H&M Crédito: Reprodução

Uma das maiores marca de fast fashion do mundo, a H&M anunciou novidades sobre sua estratégia de expansão no Brasil com a abertura de suas primeiras lojas no Nordeste. A primeira unidade será inaugurada em 5 de novembro, no shopping RioMar Recife, em Pernambuco, com aproximadamente 1.800 m² e coleções feminina, masculina e infantil. Na sequência, será aberta a loja do RioMar Fortaleza, no Ceará, com cerca de 2.330 m². O espaço contará com as mesmas categorias de moda, além da H&M Home, que terá sua segunda loja física no país. A data da segunda loja não foi divulgada, mas a empresa adiantou que deve acontecer ainda em novembro, antes da Black Friday.



A expansão para Pernambuco e Ceará marca a chegada da H&M a uma nova região brasileira, após estabelecer presença nas regiões Sul e Sudeste. As inaugurações integram o plano de crescimento da marca no país, com o objetivo de ampliar o acesso dos consumidores nordestinos às suas coleções e fortalecer sua atuação nacional. Em Fortaleza, a H&M Home será um dos destaques da unidade, com produtos voltados para diferentes ambientes da casa.

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“Desde o início da nossa operação, temos observado uma resposta muito positiva do mercado brasileiro, o que reforça nossa confiança no potencial do país. Estamos construindo uma operação com escala nacional e relevância local, capaz de compreender e atender consumidores de diferentes regiões. Recife e Fortaleza são mercados estratégicos nessa trajetória, por sua relevância econômica, diversidade cultural e forte conexão com a moda. Nossa chegada às duas cidades também amplia nossa contribuição para o mercado brasileiro, por meio da geração de empregos, do desenvolvimento de pessoas e da construção de uma atuação consistente e de longo prazo no país”, afirma o Country Manager da H&M Brasil, Joaquim Pereira.

Para a inauguração da loja do RioMar Recife, a programação começa às 7h, com distribuição de vales-compras para os 150 primeiros clientes e brindes premiados. Os consumidores que realizarem compras e se cadastrarem no Clube H&M também poderão participar de ativações especiais.