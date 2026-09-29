Gigante: quarta maior rede de supermercados anuncia nova unidade

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 04:51
O Supermercados BH acaba de anunciar uma nova unidade. A nova loja será inaugurada na cidade de Ibiá, Minas Gerais. Com a nova unidade, os Supermercados BH passarão a contar com 455 lojas, sendo 392 em Minas Gerais, 47 no Espírito Santo, 15 na Bahia e uma em Pernambuco.
A inauguração está prevista para a próxima sexta-feira (2), às 9h. A loja ficará na Rua Prefeito Ivo Mendes, no Centro de Ibiá.
Em sua última inauguração, o grupo colocou em funcionamento sua 10ª loja em Vitória e a 47ª unidade no Espírito Santo. A unidade está localizada no bairro Monte Belo, e conta com mais de 1.780 m² de área de vendas, 12 checkouts tradicionais, quatro self-checkouts e estacionamento com 96 vagas.
Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro
A rede ocupa a quarta posição no ranking de 2026 dos maiores supermercados do país, com faturamento de R$ 25,7 bilhões. O grupo manteve o mesmo lugar no levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em relação ao ano anterior.
Desde sua fundação em 1996, o Supermercados BH vem trilhando um caminho de crescimento contínuo e expansão consistente. Em maio de 2025, o Supermercados BH iniciou a integração das lojas adquiridas da rede Bretas à sua bandeira. A negociação, anunciada em fevereiro de 2025, envolveu 54 lojas de supermercados, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição, totalizando R$ 716 milhões.