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Gigante sul-coreana, LG investe R$ 1,5 bilhão em megafábrica no Brasil

Unidade tem capacidade inicial prevista de 500 mil geladeiras por ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:25

Fábrica, hoje já pronta, na fase de construção
Fábrica, hoje já pronta, na fase de construção Crédito: Divulgação/LG

A LG iniciou a produção de geladeiras no Brasil com um investimento de R$ 1,5 bilhão em uma fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação acompanha a aposta da companhia sul-coreana no consumidor de alto padrão, com produtos que combinam automação doméstica, conectividade e integração à decoração.

A nova unidade é a segunda planta industrial da fabricante no país e faz parte das iniciativas que marcam seus 30 anos de atuação no mercado brasileiro. Instalado em uma área de 770 mil metros quadrados, o complexo tem capacidade inicial projetada para produzir cerca de 500 mil geladeiras por ano, com geração de aproximadamente 500 empregos diretos.

Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas?

s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
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s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução

Com a fabricação nacional, a empresa busca ganhar agilidade no abastecimento do mercado de linha branca. Ao mesmo tempo, amplia a aposta em aparelhos conectados pelo aplicativo LG ThinQ, que permite integrar funções dos equipamentos à rotina da casa.

Entre os produtos voltados às cozinhas de alto padrão está a geladeira Multidoor de 670 litros, com quatro portas, acabamento Inox Look e tecnologia InstaView. Dois toques no painel de vidro permitem observar o interior sem abrir a porta, reduzindo a saída de ar frio.

A estratégia também alcança os cuidados com as roupas. A lava e seca de 18 quilos utiliza inteligência artificial para identificar o volume e a textura dos tecidos e ajustar a lavagem às características das peças.

Outro equipamento do portfólio é o LG Styler, um closet com acabamento espelhado que usa vapor para higienizar roupas, reduzir amassados e eliminar odores. A proposta é permitir que peças como ternos, casacos e roupas delicadas sejam utilizadas novamente sem passar por uma lavagem completa.

“O público premium não abre mão da união perfeita entre estética e conforto. É por isso que nossas geladeiras, lavadoras e closets inteligentes entregam um cuidado excepcional com a casa, integrando-se à arquitetura com muita elegância e trabalhando de forma autônoma para que o usuário só precise relaxar”, afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil, em comunicado à imprensa.

No entretenimento, a aposta é a LG MAGNIT, uma tela de 136 polegadas com resolução 4K, tecnologia Active Micro LED e brilho de pico de 1.700 nits. Voltado a espaços de lazer residenciais, o painel tem design sem bordas e, segundo a proposta da marca, pode assumir a aparência de uma obra de arte quando desligado.

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