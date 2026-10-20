INVESTIMENTO

Gigante sul-coreana, LG investe R$ 1,5 bilhão em megafábrica no Brasil

Unidade tem capacidade inicial prevista de 500 mil geladeiras por ano

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:25

Fábrica, hoje já pronta, na fase de construção Crédito: Divulgação/LG

A LG iniciou a produção de geladeiras no Brasil com um investimento de R$ 1,5 bilhão em uma fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A operação acompanha a aposta da companhia sul-coreana no consumidor de alto padrão, com produtos que combinam automação doméstica, conectividade e integração à decoração.

A nova unidade é a segunda planta industrial da fabricante no país e faz parte das iniciativas que marcam seus 30 anos de atuação no mercado brasileiro. Instalado em uma área de 770 mil metros quadrados, o complexo tem capacidade inicial projetada para produzir cerca de 500 mil geladeiras por ano, com geração de aproximadamente 500 empregos diretos.

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Com a fabricação nacional, a empresa busca ganhar agilidade no abastecimento do mercado de linha branca. Ao mesmo tempo, amplia a aposta em aparelhos conectados pelo aplicativo LG ThinQ, que permite integrar funções dos equipamentos à rotina da casa.

Entre os produtos voltados às cozinhas de alto padrão está a geladeira Multidoor de 670 litros, com quatro portas, acabamento Inox Look e tecnologia InstaView. Dois toques no painel de vidro permitem observar o interior sem abrir a porta, reduzindo a saída de ar frio.

A estratégia também alcança os cuidados com as roupas. A lava e seca de 18 quilos utiliza inteligência artificial para identificar o volume e a textura dos tecidos e ajustar a lavagem às características das peças.

Outro equipamento do portfólio é o LG Styler, um closet com acabamento espelhado que usa vapor para higienizar roupas, reduzir amassados e eliminar odores. A proposta é permitir que peças como ternos, casacos e roupas delicadas sejam utilizadas novamente sem passar por uma lavagem completa.

“O público premium não abre mão da união perfeita entre estética e conforto. É por isso que nossas geladeiras, lavadoras e closets inteligentes entregam um cuidado excepcional com a casa, integrando-se à arquitetura com muita elegância e trabalhando de forma autônoma para que o usuário só precise relaxar”, afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil, em comunicado à imprensa.