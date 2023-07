Gilmar afirma que conceito de 'democracia não é relativo' após Lula defender Venezuela

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou, neste domingo, 2, que "o conceito de democracia não é relativo". As declarações foram feitas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela.



"A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim", disse o petista, em entrevista à Rádio Gaúcha na última quinta-feira, 29. Sem citar Lula, o magistrado publicou no Twitter que, após a superação de regimes totalitários do século 20, "a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo".