Gilmar manda desarquivar investigação sobre omissão de Bolsonaro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou uma decisçao da Justiça que arquivou parcialmente uma investigação sobre suposta omissão envolvendo integrantes do governo Bolsonaro durante a pandemia.



O ministro determinou que a Procuradoria-Geral da República reavalie se há indícios de crimes nas condutas de Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Mayra Pinheiro, da ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, coronel Antonio Elcio Franco Filho, ex-número 2 do ministério e Mauro Luiz Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina.