Gilmar sobre PEC aprovada no Senado: "Esta Casa não é composta por covardes'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes reagiram no início da sessão plenária de hoje à aprovação da PEC no Senado que limita os poderes de ministros da Corte. Barroso disse que as mudanças são desnecessárias e que "não há por que alterar o que está funcionado bem". Gilmar, em tom duro, disse que "esta Casa não é composta por covardes" e que o Supremo "não admite intimidações".



"É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais relevantes, porque ao tribunal não é dado deixar de julgar", disse Barroso. Ele destacou que o Senado merece consideração e respeito, mas ponderou que a "vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional, em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento".