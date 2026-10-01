TELEVISÃO

Globo cancela debate presidencial desta quinta-feira (1º)

Emissora atribuiu cancelamento à insegurança jurídica após decisões do TSE e do STF alterarem regras do encontro entre candidatos

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:08

Debate na Globo Crédito: Reprodução

O debate entre os candidatos à Presidência da República que seria realizado pela TV Globo nesta quinta-feira (1º) foi cancelado. A emissora atribuiu a decisão à insegurança jurídica provocada por duas determinações judiciais recebidas horas antes do programa. A informação foi divulgada pela Globo News.

A primeira decisão, da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a emissora de expor no cenário o púlpito vazio destinado ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do debate. A medida também impedia que os demais participantes direcionassem perguntas ao candidato ausente.

Após a divulgação da decisão, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que também não participaria do debate. "Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE. A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas", afirmou o político nas redes sociais.

A segunda decisão foi proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garantiu a participação do candidato Renan Santos (Missão) após um pedido apresentado pelo partido Solidariedade.

As regras estabelecidas para o debate previam o convite aos candidatos cujos partidos tivessem representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Com base nesse critério, haviam sido convidados inicialmente Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado (PSD) e Lula .

Na última terça-feira (29), no entanto, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, modificou o entendimento da Corte sobre a contagem de parlamentares no Congresso para fins de participação em debates eleitorais e determinou que Romeu Zema (Novo) também tivesse direito a participar.