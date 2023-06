Globo pagará quase R$ 1 milhão a jovem que não recebeu prêmio de Huck

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a TV Globo a pagar R$ 877.707,94 ao vencedor de um concurso transmitido dentro do programa Caldeirão do Huck em 2010. Segundo o portal Splash, o Wilson Cardoso de Melo venceu o "Globetrotter Brasileiro", mas nunca pôde representar o time de basquete estadunidense.



Segundo a advogada de defesa, a emissora já começou a efetuar os pagamentos.



A competição ocorreu em 2010 com o objetivo de escolher um brasileiro para integrar os Harlem Globetrotters, equipe de basquete norte-americana conhecida por apresentações performáticas.