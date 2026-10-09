TECNOLOGIA

Gol lança check-in pelo ChatGPT e promete facilitar embarque de passageiros

Companhia permitirá consultar viagens, escolher assentos e gerar cartão de embarque pelo assistente de IA; novidade tem lançamento previsto para 19 de outubro e não terá custo adicional

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:58

Gol Linhas Aéreas Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma integração com o ChatGPT que permitirá aos passageiros realizar o check-in e gerar o cartão de embarque diretamente na plataforma de inteligência artificial. A companhia afirma ser a primeira da América Latina a oferecer esse tipo de funcionalidade, que estará disponível para todos os clientes a partir de 19 de outubro, sem cobrança adicional.

A novidade está em fase de testes restritos e busca simplificar etapas da viagem. Segundo Luiz Borrego, CIO da Gol, a iniciativa dá continuidade à estratégia da empresa de incorporar tecnologia à experiência dos passageiros. “Fomos a primeira empresa a permitir o check-in pela internet no Brasil e agora somos pioneiros ao levar essa jornada para a inteligência artificial generativa”, afirma o executivo. Para ele, a integração também abre espaço para automatizar tarefas e adaptar a experiência às necessidades de cada cliente.

Breve cronologia das inteligências artificiais 1 de 16

Como fazer o check-in pelo ChatGPT

Para utilizar o recurso, o passageiro deverá acessar o ChatGPT pelo aplicativo ou navegador, digitar @gol e solicitar a visualização das viagens. Depois de selecionar o voo, será direcionado a uma área de autenticação no ambiente oficial da companhia. De acordo com a Gol, o login seguirá os protocolos de segurança da empresa e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As credenciais não serão compartilhadas com o ChatGPT: a autenticação ocorrerá no ambiente da companhia aérea.

Após entrar na conta, o usuário poderá escolher o assento, confirmar a presença no voo e gerar o cartão de embarque digital com QR Code. O documento poderá ser baixado ou salvo na carteira digital do celular. A funcionalidade será oferecida também aos usuários da versão gratuita do ChatGPT, sem custo adicional, segundo a companhia.

Gol planeja ampliar recursos de inteligência artificial

A integração marca a primeira etapa da estratégia da Gol com ferramentas de inteligência artificial conversacional. A empresa pretende acompanhar o uso do recurso e o retorno dos passageiros para avaliar a inclusão de novos serviços e funcionalidades nos próximos meses.

A companhia já adotou outras soluções digitais ao longo de sua trajetória, como o check-in pela internet, opções de atendimento por celular e SMS, Wi-Fi e entretenimento a bordo, além de recursos de biometria e reconhecimento facial. Em 2024, também passou a oferecer suporte ao recurso Live Activities no iPhone para acompanhar informações da viagem.