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Gol lança check-in pelo ChatGPT e promete facilitar embarque de passageiros

Companhia permitirá consultar viagens, escolher assentos e gerar cartão de embarque pelo assistente de IA; novidade tem lançamento previsto para 19 de outubro e não terá custo adicional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:58

Gol Linhas Aéreas
Gol Linhas Aéreas Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma integração com o ChatGPT que permitirá aos passageiros realizar o check-in e gerar o cartão de embarque diretamente na plataforma de inteligência artificial. A companhia afirma ser a primeira da América Latina a oferecer esse tipo de funcionalidade, que estará disponível para todos os clientes a partir de 19 de outubro, sem cobrança adicional.

A novidade está em fase de testes restritos e busca simplificar etapas da viagem. Segundo Luiz Borrego, CIO da Gol, a iniciativa dá continuidade à estratégia da empresa de incorporar tecnologia à experiência dos passageiros. “Fomos a primeira empresa a permitir o check-in pela internet no Brasil e agora somos pioneiros ao levar essa jornada para a inteligência artificial generativa”, afirma o executivo. Para ele, a integração também abre espaço para automatizar tarefas e adaptar a experiência às necessidades de cada cliente.

Breve cronologia das inteligências artificiais

Em 1947, o ENIAC mostrou que máquinas eletrônicas podiam executar cálculos complexos em larga escala, criando a base para sistemas de IA por Exército dos EUA / Wikimedia Commons
Em 1950, Alan Turing publicou Computing Machinery and Intelligence e propôs o jogo da imitação, depois conhecido como Teste de Turing por Elliott & Fry / Wikimedia Commons
Em 1955, John McCarthy e outros pesquisadores usaram “artificial intelligence” na proposta do projeto de Dartmouth, ajudando a definir o novo campo por John McCarthy et al. / Wikimedia Commons
Em 1958, Frank Rosenblatt apresentou o Mark I Perceptron, sistema capaz de aprender padrões a partir de exemplos e precursor das redes neurais modernas por U.S. Navy / Wikimedia Commons
Entre 1966 e 1972, Shakey combinou percepção, planejamento e movimento, tornando-se um marco na aplicação da IA a ações no mundo físico por Carlo Nardone / Wikimedia Commons
Em 1966, Joseph Weizenbaum criou ELIZA, programa que simulava conversas ao identificar palavras e responder com frases previamente estruturadas por Wikimedia Commons
Nos anos 1980, sistemas especialistas passaram a reproduzir decisões baseadas em regras, levando aplicações de inteligência artificial ao ambiente corporativo por Dr. Günther Fritz / Wikimedia Commons
Em 1997, o Deep Blue, da IBM, venceu Garry Kasparov em um duelo de seis partidas e marcou uma vitória histórica da computação no xadrez por James the photographer / Wikimedia Commons
Em 2000, a Honda apresentou o ASIMO, robô capaz de caminhar sobre duas pernas e executar movimentos autônomos cada vez mais complexos por Poppy / Wikimedia Commons
Em 2005, o Stanley, de Stanford, venceu o DARPA Grand Challenge ao percorrer cerca de 212 quilômetros sem motorista por DARPA / Wikimedia Commons
Em 2011, o IBM Watson derrotou campeões do Jeopardy! ao interpretar linguagem natural e localizar respostas em grandes volumes de informação por Atomic Taco / Wikimedia Commons
Em 2012, a AlexNet venceu a competição ImageNet com redes neurais profundas e GPUs, ajudando a consolidar o deep learning na IA moderna por Google DeepMind / Pexels
Em 2016, o AlphaGo, da DeepMind, derrotou Lee Sedol por 4 a 1 e mostrou o potencial de redes neurais combinadas ao aprendizado por reforço por Wesalius / Wikimedia Commons
Em 2017, o artigo Attention Is All You Need apresentou a arquitetura Transformer, que se tornaria a base dos atuais grandes modelos de linguagem por Pavel Danilyuk / Pexels
Em novembro de 2022, o ChatGPT levou grandes modelos de linguagem ao público e acelerou a adoção global da inteligência artificial generativa por OpenAI / Wikimedia Commons
Em 2026, modelos já executam ferramentas, comandos e tarefas por longos períodos, enquanto robôs avançados aproximam IA digital e atuação física autônoma por Damian B Oh / Wikimedia Commons
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Em 1947, o ENIAC mostrou que máquinas eletrônicas podiam executar cálculos complexos em larga escala, criando a base para sistemas de IA por Exército dos EUA / Wikimedia Commons

Como fazer o check-in pelo ChatGPT

Para utilizar o recurso, o passageiro deverá acessar o ChatGPT pelo aplicativo ou navegador, digitar @gol e solicitar a visualização das viagens. Depois de selecionar o voo, será direcionado a uma área de autenticação no ambiente oficial da companhia. De acordo com a Gol, o login seguirá os protocolos de segurança da empresa e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As credenciais não serão compartilhadas com o ChatGPT: a autenticação ocorrerá no ambiente da companhia aérea.

Após entrar na conta, o usuário poderá escolher o assento, confirmar a presença no voo e gerar o cartão de embarque digital com QR Code. O documento poderá ser baixado ou salvo na carteira digital do celular. A funcionalidade será oferecida também aos usuários da versão gratuita do ChatGPT, sem custo adicional, segundo a companhia.

Gol planeja ampliar recursos de inteligência artificial

A integração marca a primeira etapa da estratégia da Gol com ferramentas de inteligência artificial conversacional. A empresa pretende acompanhar o uso do recurso e o retorno dos passageiros para avaliar a inclusão de novos serviços e funcionalidades nos próximos meses.

A companhia já adotou outras soluções digitais ao longo de sua trajetória, como o check-in pela internet, opções de atendimento por celular e SMS, Wi-Fi e entretenimento a bordo, além de recursos de biometria e reconhecimento facial. Em 2024, também passou a oferecer suporte ao recurso Live Activities no iPhone para acompanhar informações da viagem.

Fundada em 2001, a Gol faz parte do Grupo Abra e opera uma frota de aeronaves Boeing 737. Seu ecossistema inclui ainda o programa de fidelidade Smiles e a operação de cargas GOLLOG.

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