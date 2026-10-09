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Gol muda forma de fazer check-in e permite emitir cartão de embarque pelo ChatGPT

Recurso permitirá consultar viagens, escolher assentos e gerar cartão de embarque pela plataforma de inteligência artificial

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:17

Avião da Gol Crédito: Reprodução

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma nova forma de realizar o check-in de voos, diretamente pelo ChatGPT. Com a novidade, a companhia se torna, segundo a empresa, a primeira aérea da América Latina a permitir que passageiros façam o procedimento e emitam o cartão de embarque dentro da plataforma de inteligência artificial.

A funcionalidade está em fase de testes com um grupo restrito de usuários e tem lançamento previsto para o público geral em 19 de outubro, sem custos adicionais. O recurso estará disponível para todos os usuários do ChatGPT, inclusive aqueles que utilizam a versão gratuita.

Funções do ChatGPT 1 de 5

Para utilizar a ferramenta, o passageiro deverá acessar o ChatGPT pelo aplicativo ou pela versão web, digitar @gol e solicitar a consulta de suas viagens. Em seguida, será direcionado a uma página oficial e criptografada da companhia aérea para realizar o login.

Segundo a Gol, o procedimento segue protocolos de segurança e as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A empresa afirma que o ChatGPT não terá acesso às credenciais de login nem aos dados sensíveis dos passageiros.