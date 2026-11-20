CUIDADO

Golpe da carta contemplada: criminosos aproveitam o 13º para enganar consumidores

Promessas de crédito imediato, cartas contempladas e boletos falsos estão entre as armadilhas usadas por criminosos. Pesquisa aponta que 26,3 milhões de brasileiros perderam dinheiro em golpes pela internet ou celular em 12 meses

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 06:00

Golpe da carta contemplada: criminosos aproveitam o 13º para enganar consumidores Crédito: Imagem gerada pela IA

O pagamento do 13º salário costuma movimentar o comércio no fim do ano e abrir espaço para a realização de planos, como comprar um carro, trocar de veículo ou adquirir um imóvel. Mas a pressa para fechar negócios pode transformar o dinheiro extra em alvo de golpistas, especialmente em negociações feitas pela internet.

Uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em maio de 2026, dimensiona o problema: cerca de 26,3 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais foram vítimas de golpes pela internet ou pelo celular com prejuízo financeiro nos 12 meses anteriores ao levantamento. O número corresponde a 15,8% da população nessa faixa etária.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual 1 de 9

Nesse cenário, quem pretende utilizar o 13º salário para contratar um consórcio precisa redobrar a atenção. Embora a modalidade seja uma alternativa de planejamento para a compra de bens e serviços, ofertas que prometem contemplação imediata ou liberação rápida de crédito podem esconder fraudes.

Para Thiago Guerra, diretor de negócios do Consórcio Embracon, a pressa é um dos principais fatores explorados pelos criminosos. “As fraudes financeiras no fim de ano têm em comum a promessa daquilo que não existe no mercado regular: crédito instantâneo e facilidades fora da realidade. O fraudador mexe com o aspecto emocional do consumidor que quer usar o 13º para resolver pendências com rapidez”, analisa.

Quais são os golpes mais comuns envolvendo consórcios?

Entre as fraudes estão os boletos falsos, criados para imitar cobranças legítimas, e o chamado golpe da carta contemplada. Nesse último caso, criminosos anunciam uma cota supostamente contemplada e exigem depósitos antecipados para liberar rapidamente a carta de crédito ou garantir a transferência do negócio.

O consumidor precisa ter em mente que não existe garantia de contemplação imediata em um consórcio. Segundo o Banco Central, a contemplação ocorre por sorteio ou lance, conforme as regras do grupo. A promessa de liberação garantida e instantânea deve ser tratada como sinal de alerta.

Guerra afirma que o consórcio pode ser utilizado como instrumento de planejamento financeiro, desde que o consumidor escolha uma administradora regular e compreenda as condições do contrato. “Ao direcionar o 13º salário para adquirir uma cota ou ofertar um lance em uma empresa séria, o cliente entra em um ecossistema rigorosamente regulado pelo Banco Central, com total rastreabilidade e segurança até a liberação da carta de crédito”, afirma o executivo.

5 cuidados para não cair em golpes de consórcio

Antes de assinar um contrato ou transferir dinheiro, algumas verificações ajudam a reduzir o risco de fraude:

1. Confira se a administradora é autorizada pelo Banco Central

Consulte se a empresa possui autorização para funcionar como administradora de consórcios. A verificação pode ser feita diretamente nos canais oficiais do Banco Central. Também vale pesquisar reclamações em órgãos de defesa do consumidor e no ranking de reclamações da instituição.



2. Desconfie de promessas vantajosas demais

Ofertas com crédito imediato, contemplação garantida ou condições muito diferentes das praticadas no mercado merecem desconfiança. Mensagens que pressionam o consumidor a fechar negócio rapidamente, especialmente por redes sociais e aplicativos, também são sinais de alerta.



3. Negocie somente pelos canais oficiais

Evite fornecer documentos, dados pessoais ou realizar pagamentos por contatos que não possam ser confirmados nos canais oficiais da administradora. Se receber uma proposta por mensagem, procure a empresa por conta própria, utilizando os telefones e endereços divulgados em seu site oficial.



4. Verifique todos os dados do boleto antes de pagar

Confira o nome do beneficiário, o CNPJ e as informações bancárias antes de concluir a transação. Sempre que possível, gere a cobrança diretamente no site ou aplicativo oficial da administradora. Em caso de dúvida, confirme a autenticidade pelos canais de atendimento da empresa.



5. Leia o contrato antes de fazer qualquer pagamento

Confira as condições da cota, as regras de contemplação, os valores das parcelas, as taxas e as obrigações previstas. Não assine documentos sem compreender as condições do negócio e não faça depósitos antecipados apenas com base na promessa de liberação rápida de uma carta de crédito.



Consórcio exige planejamento, não pressa

O consórcio pode ser uma alternativa para quem deseja organizar a compra de um carro ou imóvel sem recorrer a um financiamento tradicional, mas não significa acesso imediato ao bem. A contemplação depende de sorteios ou lances, e o consumidor precisa avaliar se consegue manter os pagamentos ao longo do período contratado.