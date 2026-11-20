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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 06:00
O pagamento do 13º salário costuma movimentar o comércio no fim do ano e abrir espaço para a realização de planos, como comprar um carro, trocar de veículo ou adquirir um imóvel. Mas a pressa para fechar negócios pode transformar o dinheiro extra em alvo de golpistas, especialmente em negociações feitas pela internet.
Uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em maio de 2026, dimensiona o problema: cerca de 26,3 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais foram vítimas de golpes pela internet ou pelo celular com prejuízo financeiro nos 12 meses anteriores ao levantamento. O número corresponde a 15,8% da população nessa faixa etária.
Veja os tipos mais comuns de fraude virtual
Nesse cenário, quem pretende utilizar o 13º salário para contratar um consórcio precisa redobrar a atenção. Embora a modalidade seja uma alternativa de planejamento para a compra de bens e serviços, ofertas que prometem contemplação imediata ou liberação rápida de crédito podem esconder fraudes.
Para Thiago Guerra, diretor de negócios do Consórcio Embracon, a pressa é um dos principais fatores explorados pelos criminosos. “As fraudes financeiras no fim de ano têm em comum a promessa daquilo que não existe no mercado regular: crédito instantâneo e facilidades fora da realidade. O fraudador mexe com o aspecto emocional do consumidor que quer usar o 13º para resolver pendências com rapidez”, analisa.
Quais são os golpes mais comuns envolvendo consórcios?
Entre as fraudes estão os boletos falsos, criados para imitar cobranças legítimas, e o chamado golpe da carta contemplada. Nesse último caso, criminosos anunciam uma cota supostamente contemplada e exigem depósitos antecipados para liberar rapidamente a carta de crédito ou garantir a transferência do negócio.
O consumidor precisa ter em mente que não existe garantia de contemplação imediata em um consórcio. Segundo o Banco Central, a contemplação ocorre por sorteio ou lance, conforme as regras do grupo. A promessa de liberação garantida e instantânea deve ser tratada como sinal de alerta.
Guerra afirma que o consórcio pode ser utilizado como instrumento de planejamento financeiro, desde que o consumidor escolha uma administradora regular e compreenda as condições do contrato. “Ao direcionar o 13º salário para adquirir uma cota ou ofertar um lance em uma empresa séria, o cliente entra em um ecossistema rigorosamente regulado pelo Banco Central, com total rastreabilidade e segurança até a liberação da carta de crédito”, afirma o executivo.
5 cuidados para não cair em golpes de consórcio
Antes de assinar um contrato ou transferir dinheiro, algumas verificações ajudam a reduzir o risco de fraude:
Consórcio exige planejamento, não pressa
O consórcio pode ser uma alternativa para quem deseja organizar a compra de um carro ou imóvel sem recorrer a um financiamento tradicional, mas não significa acesso imediato ao bem. A contemplação depende de sorteios ou lances, e o consumidor precisa avaliar se consegue manter os pagamentos ao longo do período contratado.
O Banco Central recomenda verificar a autorização da administradora, pesquisar seu histórico, ler o contrato e evitar pagamentos sem comprovação. A orientação é não tomar decisões motivadas pela urgência ou por promessas que não estejam previstas nas regras oficiais do grupo. Antes de comprometer o 13º salário, portanto, vale comparar propostas, conferir a reputação da empresa e entender todas as condições. O dinheiro extra pode ajudar a tirar planos do papel, desde que a decisão seja feita com informação e cuidado.