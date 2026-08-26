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Golpes contra MEIs usam cobranças falsas e ameaças de suspensão do CNPJ; veja como se proteger

Mensagens sobre DAS, pendências fiscais e taxas obrigatórias podem esconder fraudes; especialista lista os principais sinais de alerta

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:08

Golpes contra MEIs usam cobranças falsas e ameaças de suspensão do CNPJ; veja como se proteger Crédito: Imagem gerada pela IA

Cobrança inesperada do DAS, aviso sobre uma suposta pendência no CNPJ ou uma taxa apresentada como obrigatória para filiação a uma entidade. Esses são alguns dos golpes que têm como alvo os Microempreendedores Individuais (MEIs) e exploram situações que fazem parte da rotina de quem administra um pequeno negócio. As abordagens costumam ser construídas para parecer legítimas e podem chegar por diferentes canais, como WhatsApp, SMS, e-mail e até páginas que imitam sistemas oficiais do governo.

A situação pode ser ainda mais complicada para empreendedores que têm dificuldade para acompanhar regularmente a própria situação fiscal. Dados da MaisMei mostram que 42,9% dos microempreendedores consultados estavam irregulares ou não sabiam informar se estavam em dia com suas obrigações fiscais. Além disso, 23% não utilizavam sites ou aplicativos para administrar o CNPJ. Segundo Kályta Caetano, contadora da MaisMei, a própria rotina do empreendedor pode abrir espaço para esse tipo de fraude.

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“O MEI precisa dar conta da operação do negócio junto com as obrigações fiscais: pagar o DAS em dia, entregar a declaração anual a DASN-SIMEI, emitir notas fiscais e manter o cadastro do CNPJ atualizado. Quando essa rotina não é acompanhada de perto, é nesse vácuo de informação que o golpe encontra espaço: o empreendedor não sabe ao certo o que está pendente e fica mais suscetível a acreditar numa cobrança falsa”, explica.

Falso boleto do DAS é um dos golpes mais comuns

Entre as fraudes mais frequentes estão aquelas relacionadas ao DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Os criminosos criam páginas que imitam sistemas oficiais, como o Portal do Simples Nacional (PGMEI), utilizado para a emissão da guia, e direcionam o empreendedor para boletos ou códigos Pix fraudulentos.

Até mesmo uma busca na internet pode levar o MEI a páginas falsas. Sites fraudulentos podem aparecer entre os resultados para pesquisas relacionadas à emissão e ao pagamento do DAS. Por isso, o empreendedor deve ter cuidado antes de realizar qualquer pagamento e conferir se está realmente utilizando um canal oficial.

Mensagem pode ameaçar cancelar o CNPJ

Os golpes também podem chegar diretamente ao celular ou à caixa de entrada do empreendedor. Mensagens enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail podem informar sobre uma suposta dívida, ameaçar suspender ou cancelar o CNPJ e oferecer uma solução mediante pagamento. Há ainda cobranças feitas em nome de associações e sindicatos apresentadas como se fossem obrigatórias, além de páginas que imitam sites governamentais para serviços como abertura, alteração ou baixa do MEI.

Outra modalidade envolve ofertas de empréstimos. Nesse caso, o criminoso condiciona a liberação do crédito ao pagamento antecipado de uma taxa ou à realização de um depósito ou transferência. Apesar das diferentes estratégias, os golpes costumam ter um elemento em comum: a tentativa de fazer com que o empreendedor tome uma decisão sem tempo para verificar a informação.

“O senso de urgência é um dos principais sinais de alerta. A mensagem pode ameaçar suspender ou cancelar o CNPJ, aponta uma dívida que muitas vezes nem existe ou dá um prazo curto demais para pagamento. A intenção é fazer com que o MEI aja antes de verificar se a cobrança é legítima”, afirma Kályta.

Como o MEI pode se proteger

Manter a situação do CNPJ acompanhada regularmente é uma das formas de reduzir a vulnerabilidade a esse tipo de abordagem. Ferramentas que concentram diferentes tarefas da rotina do MEI também podem facilitar esse acompanhamento. Na MaisMei, por exemplo, o empreendedor pode consultar a situação do DAS e emitir a guia para pagamento no banco de sua preferência. A plataforma também permite fazer a declaração anual, a DASN-SIMEI, e emitir documentos, reunindo diferentes demandas relacionadas ao CNPJ em um só lugar.

Mas, diante de uma cobrança inesperada, a principal recomendação é não agir imediatamente. “Se chegar uma cobrança ou um aviso inesperado, evite clicar em links ou seguir as orientações recebidas na própria mensagem. Verifique se a pendência realmente existe separadamente: pelo Portal do Empreendedor, pelo e-CAC ou pelo aplicativo MEI, a Receita Federal não cobra dívidas por SMS ou WhatsApp. Quem não utiliza esses canais digitais pode buscar um posto do Sebrae. Esse cuidado é importante antes de fazer qualquer pagamento ou fornecer informações pessoais”, orienta Kályta.

Também é importante verificar cuidadosamente o endereço do site acessado e confirmar se a página pertence ao domínio oficial do Governo Federal, gov.br. Outra recomendação é evitar links recebidos de contatos desconhecidos e conferir, antes de qualquer pagamento, os dados do destinatário, como nome e CNPJ, para verificar se são compatíveis com quem está fazendo a cobrança. O empreendedor também não deve fornecer senhas ou códigos de acesso em abordagens que não tenham sido solicitadas por ele.

Caiu no golpe? Saiba o que fazer

Se houver suspeita de fraude, a orientação é interromper o contato e buscar a confirmação da informação por outro canal. Caso o pagamento já tenha sido realizado, o empreendedor deve comunicar a instituição financeira o mais rápido possível, guardar comprovantes e registros das conversas e fazer um boletim de ocorrência. O MEI também pode procurar os canais de defesa do consumidor e registrar uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br, serviço público vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).