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Golpistas clonam WhatsApp de ministro e pedem Pix de R$ 5

Criminosos clonaram o WhatsApp do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e usaram foto e nome do chefe da pasta para pedir dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:33

Ministro José Múcio Monteiro
Ministro José Múcio Monteiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o perfil do WhatsApp clonado. Criminosos usaram foto e nome do chefe da pasta para pedir dinheiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a mensagem disparada pelo perfil falso foi: "Bom dia, tudo bem? vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está, o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tento entrar em contato com você, e deu caixa postal vou te enviar o número dele você chama ele ta? Será um evento, vou estar ajudando crianças esperança do instituto criança esperança cada convidado meu, está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença".

Na sequência, o golpista encaminha o contato nomeado "Pedro Reis" como anexo do WhatsApp e dá instruções para o pagamento. A clonagem de perfis de WhatsApp é um método de golpe bastante comum. O golpista se apropria da imagem e do nome de alguém e aproveita para convencer os destinatários a fazer transferências, acessar links maliciosos ou baixar arquivos infectados.

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