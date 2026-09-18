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Golpistas clonam WhatsApp de ministro e pedem Pix de R$ 5

Criminosos clonaram o WhatsApp do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e usaram foto e nome do chefe da pasta para pedir dinheiro

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:33

Ministro José Múcio Monteiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve o perfil do WhatsApp clonado. Criminosos usaram foto e nome do chefe da pasta para pedir dinheiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a mensagem disparada pelo perfil falso foi: "Bom dia, tudo bem? vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está, o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tento entrar em contato com você, e deu caixa postal vou te enviar o número dele você chama ele ta? Será um evento, vou estar ajudando crianças esperança do instituto criança esperança cada convidado meu, está fazendo a doação no valor de 5 reais, conto com a sua presença".