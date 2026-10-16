RIO

Golpistas cobram taxa de até R$ 50 para agendar carteira de identidade, mas serviço é gratuito

Órgão exigirá autenticação pelo Gov.br a partir de 26 de outubro para combater fraudes

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:24

Golpe cobra para agendar serviço que é de graça Crédito: Reprodução

Golpistas cobram de R$ 20 a R$ 50 para agendar a emissão da carteira de identidade no Detran RJ, embora a marcação seja gratuita. O órgão alerta que os cidadãos não precisam pagar intermediários para conseguir vagas ou acessar seus serviços. A informação é do portal G1.

A oferta circula pelo WhatsApp. Em uma das abordagens, uma mulher anuncia o agendamento por R$ 25 e afirma conseguir atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com possibilidade de escolha de data e horário.

Brasileiros poderão usar Carteira de Identidade Nacional para entrar nos países abaixo: 1 de 8

Para fazer a reserva, ela solicita nome completo, CPF, data de nascimento e informações sobre o posto desejado. O pagamento pode ser feito por Pix.

O Detran RJ reconhece a alta demanda pelo documento e afirma ter adotado medidas para combater a venda de vagas. Uma delas é a liberação de horários ao longo do dia, sem um momento fixo, para dificultar a ação de robôs e as reservas indevidas.

A partir de 26 de outubro, o agendamento para emissão e renovação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) passará a ser feito pela página do departamento no Gov.br, com autenticação do usuário.