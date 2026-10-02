FRAUDE

Golpistas criam falso leilão, empresa perde R$ 58 mil e tenta indenização na Justiça

Empresa teve recurso negado pela 1ª Câmara Cível

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:31

Golpistas criam falso leilão, empresa perde R$ 58 mil e tenta indenização na Justiça Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma empresa perdeu R$ 58.130 após cair em um golpe envolvendo um falso leilão e recorreu à Justiça em busca de indenização. O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no último dia 21 de setembro, quando a 1ª Câmara Cível negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela vítima.

Segundo os autos, estelionatários criaram perfis e anúncios falsos de leilão em plataformas digitais. Após sofrer o prejuízo, a empresa entrou na Justiça contra a plataforma que hospedava os anúncios, uma instituição financeira e uma empresa leiloeira que teve o nome utilizado indevidamente pelos golpistas.

A vítima pediu indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Lois Arruda, concluiu que a responsabilidade pelo prejuízo era exclusiva da empresa vítima e dos terceiros responsáveis pelo golpe. Com isso, afastou a responsabilidade civil das empresas processadas.

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