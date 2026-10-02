Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Golpistas criam falso leilão, empresa perde R$ 58 mil e tenta indenização na Justiça

Empresa teve recurso negado pela 1ª Câmara Cível

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:31

CPF na nota: saiba como checar o sistema e receber o seu dinheiro esquecido
Golpistas criam falso leilão, empresa perde R$ 58 mil e tenta indenização na Justiça Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma empresa perdeu R$ 58.130 após cair em um golpe envolvendo um falso leilão e recorreu à Justiça em busca de indenização. O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no último dia 21 de setembro, quando a 1ª Câmara Cível negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela vítima.

Segundo os autos, estelionatários criaram perfis e anúncios falsos de leilão em plataformas digitais. Após sofrer o prejuízo, a empresa entrou na Justiça contra a plataforma que hospedava os anúncios, uma instituição financeira e uma empresa leiloeira que teve o nome utilizado indevidamente pelos golpistas.

A vítima pediu indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Lois Arruda, concluiu que a responsabilidade pelo prejuízo era exclusiva da empresa vítima e dos terceiros responsáveis pelo golpe. Com isso, afastou a responsabilidade civil das empresas processadas.

Confira algumas opções dos imóveis que vão a leilão na Bahia

Apartamento com 63,48 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa Avaliação: R$ 200.000,00 Valor de venda: R$ 120.882,70 Endereço: Rua do Uruguay, nº 210, apto 302, Bloco 14, Porto dos Mares, mod 1 URUGUAI - SALVADOR/BA. por Divulgação
Apartamento com 84,74 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa, com 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 174.000,00 Valor de venda: R$ 103.111,46 Endereço: Rua Encontro das Árvores, nº 365, apto 204, Bloco 11, Villaggio di Napoli, Itapuã, Salvador-Ba por Divulgação
Apartamento com 41,89 m2 de área privativa, 2 quartos,  área de serviço, banheiro, sala e cozinha.  Avaliação: R$ 140 mil Valor de venda: R$ 78.224,72 Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro, nº 7835, apto. 604, bloco 01, Colina das Flores, Nova Brasília, Salvador/Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 136.000,00 Valor de venda: R$ 78.781,14 Endereço: Rua Viver Areia Branca, 65, apto 004, bloco 13, Condomínio Jardim de Alah, Areia Branca, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,59 m² de área privativa e 64,47 m² de área total, 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 170.000,00 Valor de venda: R$ 100.741,08 Endereço: Rua Pasquale Gatto, 494, apto. 607, bloco 03, Reserva Piatã, Piatã, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 51,56 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 132 mil Valor de venda: R$ 79.765,34 Endereço: Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, S/N, apto. 204, bloco d, Conjunto Flaviano Guimarães, Engenho Velho de Brotas, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 43,68 m² de área privativa e 48,91 m² de área total, 2 quartos, varanda, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 193.000,00 Valor de venda (1º leilão): R$ 193 mil Valor de venda (2º leilão): R$ 115.800 Endereço: Rua Vereador Zezeu Ribeiro, 1389, apto. 102, bloco 07, Duo Reserva Paturi, Fazenda Grande II, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa e 105,63 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 120 mil Valor de venda (1º leilão): R$ 145.049,07 Valor de venda (2º leilão): R$ 84.013,91 Endereço: Rua Viver Salvador, 461, apto. 404, bloco 18, Viver Salvador, Areia Branca, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa e 91,87 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 182.000,00 Valor de venda (1º leilão): R$ 182 mil Valor de venda (2º leilão): R$ 151.806,56 Endereço: Rua Vereador Zezeu Ribeiro, 613, apto. 101, bloco 15, Residencial Vila Bella, Boca da Mata, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,60 m² de área privativa e 61,76 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 150.000,00 Valor de venda: R$ 87.819,45 Endereço: Rua Professor Moura Bastos, 216, apto. 503, bloco 2, Reserva do Conde, Iapi, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,98 m² de área privativa e 83,76 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Avaliação: R$ 154 mil Valor de venda: R$ 90.161,30 Endereço: Avenida Professor Theocrito Batista, 288, apto. 104, bloco 16, vaga descoberta, Residencial Vila Atlântica, Loteamento Quintas do Picuaia, Caji, Lauro de Freitas, Ba por Divulgação
Apartamento com 36,40 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 97 mil Valor de venda: R$ 58.580,98 Endereço: Rua Itororó, s/n, apto. 302, Quadra I, bloco 02, Condomínio Residencial Central Park, Rua Nova, Feira de Santana, Ba por Divulgação
Apartamento com 43,36 m² de área privativa e 64,29 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Avaliação: R$ 144 mil Valor de venda: R$ 84.306,67 Endereço: Avenida Professor Theocrito Batista, 1004, apto. 405, bloco 03, vaga 257, Quintas Condomínio Residencial Parque Sun Valley, Caji, Lauro de Freitas, Ba por Divulgação
Apartamento com 81,27 m² de área privativa e 142,99 m² de área total, 3 quartos, varanda, área de serviço, 2 banheiros, banheiro de serviço, sala, dependência completa, cozinha e duas vagas de garagem. Avaliação: R$ 371.000,00 Valor de venda: R$ 236.443,61 Endereço: Rua Rodolfo Pimentel, 221, apto. 302, vagas 47 e 60, Edifício Boa Vista, Brotas, Salvador-Ba. por Divulgação
Apartamento com 113 m2 de área total e 65,43 m2 de área privativa, 3 quartos, varanda, área de serviço, 2 banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem.  Avaliação: R$ 400 mil Valor de venda: R$ 254.925,72 Endereço: Avenida Dorival Caymmi, nº 3411 apto. 602, vaga 101 Condomínio Itapuã Parque, Itapuã, Salvador/Ba. por Divulgação
1 de 15
Apartamento com 63,48 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa Avaliação: R$ 200.000,00 Valor de venda: R$ 120.882,70 Endereço: Rua do Uruguay, nº 210, apto 302, Bloco 14, Porto dos Mares, mod 1 URUGUAI - SALVADOR/BA. por Divulgação

O entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes da 1ª Câmara Cível. Por unanimidade, o colegiado negou o recurso e manteve integralmente a sentença de primeira instância.

Mais recentes

Imagem - Bebê que levou soco continua na UTI um mês após agressão

Bebê que levou soco continua na UTI um mês após agressão
Imagem - Eletricista é acusado de fazer ‘gato’, demitido por justa causa e consegue reverter decisão na Justiça

Eletricista é acusado de fazer ‘gato’, demitido por justa causa e consegue reverter decisão na Justiça
Imagem - Frente fria avança pelo Brasil e aumenta risco de chuva forte e temporais; veja áreas afetadas

Frente fria avança pelo Brasil e aumenta risco de chuva forte e temporais; veja áreas afetadas