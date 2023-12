Gonet anuncia primeiros nomes da gestão na PGR; veja quem são

O procurador-geral da República Paulo Gonet confirmou nesta segunda-feira, 18, horas após tomar posse, os primeiros nomes de sua gestão. As indicações devem ser publicadas no Diário Oficial da União desta terça, 19.



A equipe foi anunciada em reunião com os procuradores chefes das unidades do MPF nesta tarde. A coordenação das investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro segue em aberto, após o subprocurador Carlos Frederico entregar o cargo.