FIM DE UMA ERA

Google desativará rolagem infinita no desktop e nos celulares

A notícia é do site Search Engine Land, que diz ter como fonte um porta-voz do Google. Embora a função ainda esteja disponível no Brasil, a informação é de que a rolagem infinita começou a ser aposentada nesta terça-feira, 25, na versão web. Dessa forma, o retorno das páginas numeradas já pode ser notada no desktop. Já nos celulares e tablets, a função será desativada nos próximos meses.