Governador do AM quer cobrar uso da marca Amazon de Jeff Bezos

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), disse nesta quarta-feira, 29, que pretende se reunir com a Amazon, empresa de tecnologia de Jeff Bezos, para "fechar parceria" e pedir explicações sobre o nome da empresa. "A Amazon usa o nome do Amazonas, da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente tem que saber, esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá", disse Wilson Lima em entrevista a jornalistas, mencionando a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, COP28, que começa nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

"Seria impensável que o Estado do Amazonas , que tem a maior extensão e floresta contínua do planeta, não estivesse participando de um evento como esse", afirmou o governador em outro momento da entrevista. Wilson Lima disse ainda que vai apresentar na COP28 um programa de desmatamento líquido zero até 2030 e de venda de crédito de carbono.

PIADA PRONTA! ESSE É O NÍVEL DO BOLSONARISMO! ?



Eles vivem de tantas mentiras e de fake news que nem conseguem mais entender a realidade.



Wilson Lima, governador do Amazonas, entrou duas vezes na fila da burrice ?? pic.twitter.com/xxRGL5iJrf — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 30, 2023

De acordo com o site da Amazon, o nome da empresa está relacionado ao Rio Amazonas. No início da criação de sites, a organização das buscas era por ordem alfabética, e Jeff Bezos procurou no dicionário uma palavra com a letra "a".

"Surgiu, em algum momento, dessa busca na letra 'a' no dicionário, numa referência ao Rio Amazonas, o maior do mundo e com imensa diversidade de fauna e flora. Bezos ligou uma coisa à outra: queria que sua livraria fosse a maior e com o portfólio mais extenso do mundo", diz o site da empresa.