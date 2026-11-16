DISPUTA

Governador eleito cobra ex-prefeito por emenda de R$ 500 mil usada para pagar show de Claudia Leitte em Minas

Luciano Rabelo afirma que verba foi aplicada conforme plano de trabalho e nega irregularidades

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:48

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) Crédito: Ton Molina/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais, cobrou explicações sobre a utilização de R$ 500 mil de uma emenda parlamentar destinada a Mirabela, no Norte do estado. O recurso, de sua autoria, teria sido utilizado para custear o show da cantora Claudia Leitte durante a Festa de Agosto de 2024. O futuro governador publicou um vídeo sobre o caso nas redes sociais neste domingo (15).

Na gravação, Cleitinho questiona a aplicação do dinheiro e cobra esclarecimentos do ex-prefeito Luciano Rabelo e do vereador Igor. Segundo o senador, a verba deveria atender a obras de infraestrutura e calçamento, e não financiar apresentações artísticas.

O parlamentar também criticou a falta de fiscalização sobre a aplicação dos recursos. Para ele, cabe aos gestores municipais garantir que o dinheiro público seja utilizado de acordo com a finalidade para a qual foi destinado.

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O episódio reacendeu a discussão sobre o financiamento de grandes eventos com recursos públicos. Cleitinho tem defendido restrições ao uso de verbas estaduais e emendas parlamentares para essa finalidade.

Na semana passada, o senador anunciou que pretende impedir o repasse de dinheiro do governo de Minas para shows e festividades municipais durante sua gestão. A proposta é encaminhar, após assumir o Executivo estadual, em 2027, um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para proibir esse tipo de financiamento.

Ele também afirmou que pretende negociar com os deputados estaduais para barrar emendas parlamentares destinadas à contratação de artistas ao longo dos quatro anos de mandato. Cleitinho ressalvou que não pretende acabar com as festas nos municípios, mas combater o que classificou como "farra com dinheiro público".

Ex-prefeito contesta versão de Cleitinho

Luciano Rabelo, que comandava a Prefeitura de Mirabela em 2024, rebateu as acusações e afirmou que os R$ 500 mil foram utilizados conforme a destinação registrada nos documentos oficiais da emenda.

De acordo com o ex-prefeito, o plano de ação cadastrado na plataforma Transferegov.br previa apoio a feiras e eventos locais e regionais, incluindo a contratação de um artista para se apresentar na tradicional Festa de Agosto.

Rabelo argumenta que o recurso foi integralmente destinado a despesas de custeio, sem previsão de investimentos. Por esse motivo, sustenta que o pagamento do show não representou desvio de finalidade, já que a realização de eventos estava contemplada no planejamento apresentado.

O ex-gestor também declarou que a prestação de contas obedeceu às regras aplicáveis e que não foram apontadas irregularidades na execução da verba. Na avaliação dele, a festa contribuiu para a valorização da cultura local, a atração de visitantes e o aquecimento do comércio e da economia do município.