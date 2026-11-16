Governador eleito cobra ex-prefeito por emenda de R$ 500 mil usada para pagar show de Claudia Leitte em Minas

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Carol Neves
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:48
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais, cobrou explicações sobre a utilização de R$ 500 mil de uma emenda parlamentar destinada a Mirabela, no Norte do estado. O recurso, de sua autoria, teria sido utilizado para custear o show da cantora Claudia Leitte durante a Festa de Agosto de 2024. O futuro governador publicou um vídeo sobre o caso nas redes sociais neste domingo (15).
Na gravação, Cleitinho questiona a aplicação do dinheiro e cobra esclarecimentos do ex-prefeito Luciano Rabelo e do vereador Igor. Segundo o senador, a verba deveria atender a obras de infraestrutura e calçamento, e não financiar apresentações artísticas.
O parlamentar também criticou a falta de fiscalização sobre a aplicação dos recursos. Para ele, cabe aos gestores municipais garantir que o dinheiro público seja utilizado de acordo com a finalidade para a qual foi destinado.
De cantor a governador de Minas: conheça Cleitinho
O episódio reacendeu a discussão sobre o financiamento de grandes eventos com recursos públicos. Cleitinho tem defendido restrições ao uso de verbas estaduais e emendas parlamentares para essa finalidade.
Na semana passada, o senador anunciou que pretende impedir o repasse de dinheiro do governo de Minas para shows e festividades municipais durante sua gestão. A proposta é encaminhar, após assumir o Executivo estadual, em 2027, um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para proibir esse tipo de financiamento.
Ele também afirmou que pretende negociar com os deputados estaduais para barrar emendas parlamentares destinadas à contratação de artistas ao longo dos quatro anos de mandato. Cleitinho ressalvou que não pretende acabar com as festas nos municípios, mas combater o que classificou como "farra com dinheiro público".
Ex-prefeito contesta versão de Cleitinho
Luciano Rabelo, que comandava a Prefeitura de Mirabela em 2024, rebateu as acusações e afirmou que os R$ 500 mil foram utilizados conforme a destinação registrada nos documentos oficiais da emenda.
De acordo com o ex-prefeito, o plano de ação cadastrado na plataforma Transferegov.br previa apoio a feiras e eventos locais e regionais, incluindo a contratação de um artista para se apresentar na tradicional Festa de Agosto.
Rabelo argumenta que o recurso foi integralmente destinado a despesas de custeio, sem previsão de investimentos. Por esse motivo, sustenta que o pagamento do show não representou desvio de finalidade, já que a realização de eventos estava contemplada no planejamento apresentado.
O ex-gestor também declarou que a prestação de contas obedeceu às regras aplicáveis e que não foram apontadas irregularidades na execução da verba. Na avaliação dele, a festa contribuiu para a valorização da cultura local, a atração de visitantes e o aquecimento do comércio e da economia do município.
Além de contestar a cobrança do senador, Rabelo repudiou a gravação e a divulgação de uma conversa telefônica sem seu consentimento, assim como a exposição de seu número pessoal. Ele pediu uma retratação pública de Cleitinho, a correção de informações que considera falsas e a remoção de conteúdos que divulguem seu telefone.