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Governador eleito desafia senadores a gravar vídeos recusando iPhones após licitação de R$ 6 milhões

Cleitinho Azevedo pediu que os 81 parlamentares gravem vídeos recusando os aparelhos previstos em contrato do Senado

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:28

Cleitinho gravou vídeo com desafio Crédito: Reprodução

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) desafiou os 81 integrantes do Senado Federal a abrirem mão dos celulares previstos em uma licitação estimada em R$ 6 milhões. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar, que acabou de ser eleito governador de Minas Gerais, cobrou que os colegas gravem manifestações públicas recusando os aparelhos, numa tentativa de impedir a contratação.

Segurando o próprio iPhone, Cleitinho questionou a necessidade de disponibilizar telefones custeados com recursos públicos a parlamentares que recebem salários superiores a R$ 40 mil. Ele afirmou que utiliza um aparelho comprado com o próprio dinheiro e pediu que os demais senadores adotem a mesma postura.

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"É só os senadores que foram eleitos, os senadores reeleitos e os senadores que vão ficar nessa legislatura, dos 81 senadores, fazer um vídeo como eu estou fazendo aqui e abrindo mão do celular. É tão simples resolver isso que aí essa compra é cancelada", declarou.

O senador também criticou a previsão de fornecimento de aparelhos a servidores da Casa. Segundo ele, os funcionários contemplados não enfrentam a mesma realidade de trabalhadores brasileiros que recebem salários menores e cumprem jornadas de seis dias de trabalho por um de descanso.

A contratação prevê 425 smartphones, sendo 95 iPhones 18 Pro e outros 330 aparelhos intermediários, de marcas como Samsung e Motorola. O valor estimado é de R$ 6.045.048 para um período de quatro anos. Além dos celulares, o contrato inclui serviços de telefonia, internet, chips, modems e comunicação durante viagens internacionais.

O que diz o Senado

A repercussão da licitação levou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a se manifestar sobre o assunto. Na quarta-feira (11), ele rebateu as críticas de Cleitinho e afirmou que a Casa não está comprando os aparelhos para presentear os parlamentares.

Segundo Alcolumbre, os celulares serão fornecidos em regime de comodato, modalidade em que a operadora cede os equipamentos para utilização institucional, sem transferência de propriedade.

O presidente também afirmou que os senadores podem recusar os aparelhos caso não tenham interesse em utilizá-los. "Aqueles senadores que não desejarem ter o comodato do iPhone [...] estão aptos a devolver", declarou durante sessão no plenário.

De acordo com o Senado, a contratação segue um modelo adotado pela instituição desde 2022 e também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A escolha dos equipamentos, segundo a Casa, considera a compatibilidade com os sistemas e plataformas já utilizados.