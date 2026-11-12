POLÍTICA

Governador eleito do Espírito Santo anuncia que vai exonerar todos os comissionados em janeiro

Estado tem 3.422 vínculos comissionados

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:10

Lorenzo Pazolini Crédito: Tati Beling/Divulgação

Todos os servidores que ocupam cargos comissionados no governo do Espírito Santo serão exonerados em 6 de janeiro de 2027, primeiro dia da gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos). A medida também inclui funcionários que exercem funções gratificadas.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pela equipe de transição do governador eleito. A decisão abrange cargos de direção, chefia e assessoramento nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais. O objetivo é permitir que Pazolini escolha os integrantes de sua equipe e reorganize a administração conforme as prioridades do novo governo.

Durante a campanha, o republicano já havia prometido reduzir o número de comissionados. Em outubro de 2026, o Espírito Santo contabilizava 3.422 vínculos desse tipo e 30.620 servidores efetivos, segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Os comissionados representavam cerca de 10% da soma dos dois grupos.

Vitória, capital do Espírito Santo 1 de 5

A dispensa de funções gratificadas não significa a demissão dos servidores efetivos que as ocupam, mas apenas o encerramento da atribuição adicional.

Coordenador da equipe de transição, Erick Musso afirmou que a reorganização deverá considerar a continuidade dos serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública.