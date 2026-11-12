Governador eleito do Espírito Santo anuncia que vai exonerar todos os comissionados em janeiro

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Carol Neves
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:10
Todos os servidores que ocupam cargos comissionados no governo do Espírito Santo serão exonerados em 6 de janeiro de 2027, primeiro dia da gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos). A medida também inclui funcionários que exercem funções gratificadas.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pela equipe de transição do governador eleito. A decisão abrange cargos de direção, chefia e assessoramento nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais. O objetivo é permitir que Pazolini escolha os integrantes de sua equipe e reorganize a administração conforme as prioridades do novo governo.
Durante a campanha, o republicano já havia prometido reduzir o número de comissionados. Em outubro de 2026, o Espírito Santo contabilizava 3.422 vínculos desse tipo e 30.620 servidores efetivos, segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Os comissionados representavam cerca de 10% da soma dos dois grupos.
Vitória, capital do Espírito Santo
A dispensa de funções gratificadas não significa a demissão dos servidores efetivos que as ocupam, mas apenas o encerramento da atribuição adicional.
Coordenador da equipe de transição, Erick Musso afirmou que a reorganização deverá considerar a continuidade dos serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública.
A equipe também está levantando informações sobre contratos, orçamento, investimentos e estrutura administrativa do Estado para orientar as decisões da nova gestão.