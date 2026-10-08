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Governador eleito mostra apartamento funcional e benefícios de políticos: 'Sabe quem paga isso aqui? Vocês'

Um detalhe inusitado da filmagem acabou chamando atenção e ajudando a viralizar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:28

Cleitinho mostrou apartamento funcional
Cleitinho mostrou apartamento funcional Crédito: Reprodução

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), voltou a repercutir nas redes sociais com um vídeo em que apresenta o apartamento funcional que ocupa como senador e critica os benefícios oferecidos aos parlamentares. Publicada originalmente em julho, a gravação voltou a viralizar esta semana, após a eleição.

Durante a visita ao imóvel, Cleitinho mostra os cômodos e ressalta que os gastos são bancados pela população. “Sabe quem paga isso aqui? Vocês. Enquanto vocês estão se matando aí”, afirma.

O senador também apresenta o carro oficial, o elevador privativo destinado aos integrantes do Senado e a estrutura de segurança disponível no Congresso Nacional. Ao falar sobre moradia, explica que poderia optar por receber auxílio-moradia em vez de utilizar o apartamento funcional.

De cantor a governador de Minas: conheça Cleitinho

Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução
Antes de entrar para a política, trabalhava no sacolão de verduras de sua família, em Divinópolis por Reprodução
Também atuou como músico e publicava vídeos nas redes sociais para divulgar suas músicas por Reprodução
Seu gêmeo, Gleidson Azevedo, percebeu sua popularidade na internet e o incentivou a disputar uma eleição por Reproduçaõ
Em 2016, conquistou uma cadeira de vereador em Divinópolis com 3.023 votos, a terceira maior votação para o cargo. por Reprodução
Em 2018, recebeu 115.492 votos e foi o quarto deputado estadual mais votado de Minas Gerais por Reprodução
Como deputado estadual, atuou pela redução da taxa de licenciamento de veículos em Minas Gerais por Reprodução
Passou pelo PPS, posteriormente chamado Cidadania, e pelo PSC antes de se filiar ao Republicanos, em dezembro de 2022 por Reprodução
Foi eleito senador em 2022 com mais de 4,2 milhões de votos, após exercer mandatos municipal e estadual. por Reprodução
No Senado, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem corte de salário por Reprodução
Fez das críticas aos privilégios uma marca e apresentou proposta que originou uma lei para restringir gastos públicos com artigos de luxo em Minas por Reprodução
Venceu a eleição mineira no primeiro turno de 2026, com 55,40% dos votos válidos e mais de 6,3 milhões de votos por Reprodução
Ele perdeu o irmão Matheus, que morreu de leucemia em julho de 2026 por Reprodução
Cleitinho é casado e pai de dois filhos, segundo sua biografia oficial por Reprodução
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Cleitinho se chama Cleiton Gontijo de Azevedo e nasceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais por Reprodução

Em meio à apresentação, um detalhe despertou a curiosidade dos internautas: um chinelo dentro do frigobar. O calçado aparece em uma das prateleiras quando Cleitinho abre o eletrodoméstico, onde também estão refrigerantes e doce de leite.

Nos comentários, usuários questionaram o motivo de o objeto estar ali. Alguns sugeriram que a presença do chinelo poderia ter sido proposital para aumentar o engajamento, mas o senador não comentou o assunto. Outros criticaram o destaque dado ao calçado em uma publicação sobre gastos públicos.

Na sequência, Cleitinho menciona a assistência à saúde oferecida aos parlamentares e afirma ter aberto mão do benefício. “Lembrando também que nós temos direito à saúde vitalícia. Pra mim e pra minha família. Mas eu abri mão”, diz.

Ao publicar a gravação, o senador pediu que os seguidores compartilhassem o conteúdo e criticou a polarização política. Na legenda, escreveu: “Quero ver qual outro político do Brasil vai ter coragem de mostrar a realidade que os políticos vivem às custas do povo brasileiro”.

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