POLÍTICA

Governador eleito mostra apartamento funcional e benefícios de políticos: 'Sabe quem paga isso aqui? Vocês'

Um detalhe inusitado da filmagem acabou chamando atenção e ajudando a viralizar

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:28

Cleitinho mostrou apartamento funcional Crédito: Reprodução

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), voltou a repercutir nas redes sociais com um vídeo em que apresenta o apartamento funcional que ocupa como senador e critica os benefícios oferecidos aos parlamentares. Publicada originalmente em julho, a gravação voltou a viralizar esta semana, após a eleição.

Durante a visita ao imóvel, Cleitinho mostra os cômodos e ressalta que os gastos são bancados pela população. “Sabe quem paga isso aqui? Vocês. Enquanto vocês estão se matando aí”, afirma.

O senador também apresenta o carro oficial, o elevador privativo destinado aos integrantes do Senado e a estrutura de segurança disponível no Congresso Nacional. Ao falar sobre moradia, explica que poderia optar por receber auxílio-moradia em vez de utilizar o apartamento funcional.

De cantor a governador de Minas: conheça Cleitinho 1 de 14

Em meio à apresentação, um detalhe despertou a curiosidade dos internautas: um chinelo dentro do frigobar. O calçado aparece em uma das prateleiras quando Cleitinho abre o eletrodoméstico, onde também estão refrigerantes e doce de leite.

Nos comentários, usuários questionaram o motivo de o objeto estar ali. Alguns sugeriram que a presença do chinelo poderia ter sido proposital para aumentar o engajamento, mas o senador não comentou o assunto. Outros criticaram o destaque dado ao calçado em uma publicação sobre gastos públicos.

🚨BRASIL: Cleitinho Governador eleito por MG mostra apartamento funcional e regalias recebidas por senadores pagas com o dinheiro de impostos e deixa internet incrédula. "Você que é de esquerda e de direita e tem politico de estimação deixa eu te mostrar uma coisa" - Disse Cleitinho — Choquei BTC (@choqueibtc) October 7, 2026

Na sequência, Cleitinho menciona a assistência à saúde oferecida aos parlamentares e afirma ter aberto mão do benefício. “Lembrando também que nós temos direito à saúde vitalícia. Pra mim e pra minha família. Mas eu abri mão”, diz.