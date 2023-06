Governo amplia lista de carros com desconto

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) atualizou a lista de modelos no programa de carros com desconto nesta sexta-feira (16).



O total de versões incluídas pelas empresas subiu de 233 para 26. As versões correspondem a 32 modelos, de nove montadoras que participam. Na quarta-feira (14), eram 31 modelos contemplados.



Confira a lista atualizada de veículos aqui