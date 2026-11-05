DINHEIRO NA CONTA

Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027

Ao longo de quatro anos, estudante poderá acumular R$ 10 mil, com correção, para sacar ao concluir o curso e iniciar a vida profissional

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:30

Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027 Crédito: Foto: MEC/Divulgação

O governo federal anunciou que vai lançar o Pé-de-Meia Universitário, programa que oferecerá um benefício de R$ 700 por mês, em 2027. A iniciativa também prevê o depósito mensal de R$ 250 em uma poupança. Ao longo de quatro anos, o estudante poderá acumular R$ 10 mil, com correção, para sacar ao concluir o curso e iniciar a vida profissional.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a iniciativa está em fase final de planejamento e funcionará como uma bolsa de permanência, destinada a estudantes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

“Acessar a universidade é uma das batalhas, mas permanecer é outra realmente difícil. Então, vamos adotar o Pé-de-Meia Universitário para os estudantes do CadÚnico e para todos os jovens de famílias vulneráveis”, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, na quarta-feira (4).

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Segundo o ministro, cerca de dois terços dos estudantes das universidades federais vêm de escolas públicas, e muitos enfrentam dificuldades financeiras para concluir os estudos.

Pé-de-Meia vai ser estendido para todos estudantes do ensino médio

O governo federal também pretende expandir o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública até o fim de 2027. Atualmente, o benefício é destinado a alunos de famílias inscritas no CadÚnico.

A iniciativa oferece incentivos financeiros para estimular a frequência escolar e a conclusão dessa etapa de ensino, além de contribuir para a redução da evasão.

Segundo o ministro, o programa já alcança entre 50% e 55% dos estudantes do ensino médio público no país. A ampliação está em estudo pelo Ministério da Educação (MEC).

Barchini também apresentou resultados atribuídos à iniciativa: o abandono escolar caiu 61%, a reprovação diminuiu 62% e a distorção idade-série foi reduzida em 28%.

“O Pé-de-Meia não é um programa assistencialista, é um programa pedagógico. Nós estamos comprometidos a expandir o programa para todos os estudantes do ensino médio do Brasil”, afirmou.