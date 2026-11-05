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Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027

Ao longo de quatro anos, estudante poderá acumular R$ 10 mil, com correção, para sacar ao concluir o curso e iniciar a vida profissional

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:30

O MDS abriu pente-fino no programa Pé-de-Meia e estuda exigir a devolução de valores após TCU identificar 4 mil cadastros suspeitos.
Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027 Crédito: Foto: MEC/Divulgação

O governo federal anunciou que vai lançar o Pé-de-Meia Universitário, programa que oferecerá um benefício de R$ 700 por mês, em 2027. A iniciativa também prevê o depósito mensal de R$ 250 em uma poupança. Ao longo de quatro anos, o estudante poderá acumular R$ 10 mil, com correção, para sacar ao concluir o curso e iniciar a vida profissional.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a iniciativa está em fase final de planejamento e funcionará como uma bolsa de permanência, destinada a estudantes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

“Acessar a universidade é uma das batalhas, mas permanecer é outra realmente difícil. Então, vamos adotar o Pé-de-Meia Universitário para os estudantes do CadÚnico e para todos os jovens de famílias vulneráveis”, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, na quarta-feira (4).

Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo

O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação
O bloqueio ocorre por falta de autorização, erro nos dados escolares, pendência no CadÚnico ou baixa frequência. por Joel Rodrigues/Agência Brasil
O valor é depositado exclusivamente em uma conta poupança digital automática, e não na conta corrente padrão. por Shutterstock
Para transferir ou sacar, o estudante precisa acessar especificamente a aba da poupança digital no app Caixa Tem. por Secom/CAV
Menores de 18 anos que moram com os pais têm liberação rápida clicando em "Autorizar movimentação" no Caixa Tem. por Divulgação
O aplicativo não valida o vínculo de avós e tios; nesses casos, a liberação exige ida presencial à Caixa. por Otávio Santos/Divulgação
Para destravar o saldo na agência bancária, o tutor legal alternativo deve obrigatoriamente levar o termo de guarda. por Otávio Santos/Secom PMS
Uma única letra errada na matrícula escolar trava o benefício; as informações da escola devem espelhar a Receita Federal. por Divulgação
Se o bloqueio for por estouro no limite de renda, a atualização no CRAS não dá direito a receber parcelas retroativas. por Douglas Lopes/Divulgação
Descubra o motivo exato pelo app Jornada Estudante (MEC) ou ligue 121 (MDS) antes de enfrentar filas presenciais. por Divulgação
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O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação

Segundo o ministro, cerca de dois terços dos estudantes das universidades federais vêm de escolas públicas, e muitos enfrentam dificuldades financeiras para concluir os estudos.

Pé-de-Meia vai ser estendido para todos estudantes do ensino médio

O governo federal também pretende expandir o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública até o fim de 2027. Atualmente, o benefício é destinado a alunos de famílias inscritas no CadÚnico.

A iniciativa oferece incentivos financeiros para estimular a frequência escolar e a conclusão dessa etapa de ensino, além de contribuir para a redução da evasão.

Segundo o ministro, o programa já alcança entre 50% e 55% dos estudantes do ensino médio público no país. A ampliação está em estudo pelo Ministério da Educação (MEC).

Barchini também apresentou resultados atribuídos à iniciativa: o abandono escolar caiu 61%, a reprovação diminuiu 62% e a distorção idade-série foi reduzida em 28%.

“O Pé-de-Meia não é um programa assistencialista, é um programa pedagógico. Nós estamos comprometidos a expandir o programa para todos os estudantes do ensino médio do Brasil”, afirmou.

Para receber os incentivos, o estudante precisa cumprir frequência mínima de 80% das aulas. O programa também prevê o depósito de R$ 1 mil em uma poupança pela conclusão de cada ano letivo, valor que pode ser sacado ao término do ensino médio.

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Governo

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