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Governo decide reduzir impostos sobre gasolina para combater efeitos da guerra no Irã

Medida foi anunciada nesta quinta-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:30

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos
Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

O governo federal decidiu reduzir o PIS/Cofins sobre a gasolina nesta quinta-feira (23) para combater os efeitoos da guerra no Irã. Não há, no entanto, detalhes sobre a medida que dá continuidade aos pacotes anunciados para o diesel.

Atualmente, os impostos têm o impacto de R$ 0,47 sobre cada litro do combustível. O valor que será reduzido ainda será informado.

O governo também pretende endurecer as punições para comerciantes em casos de abusos de preços. Para isso, será enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria um novo tipo penal, com previsão de pena de até cinco anos de prisão.

De acordo com levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado nesta quarta-feira (22), a gasolina foi comercializada nos postos brasileiros a um preço médio de R$ 6,75 por litro, o que representa uma queda de 0,3% em relação à semana anterior, quando estava em R$ 6,77. Já o diesel teve redução de R$ 7,43 para R$ 7,31 por litro, recuo de 1,6%. Os dados consideram o período de 12 a 18 de abril.

Tags:

Brasil Gasolina

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