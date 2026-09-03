CRIME

Governo derruba 18 grupos e canais que vendiam passaportes vacinais falsos em rede social

Canais ofereciam documentos adulterados e até prometiam inserir registros falsos nos sistemas oficiais do SUS

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:59

Governo derruba 18 grupos e canais que vendiam passaportes vacinais falsos em rede social Crédito: Divulgação

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu derrubar 18 grupos e canais do Telegram que comercializavam comprovantes e passaportes vacinais falsificados. A plataforma também excluiu a conta de um usuário identificado durante a apuração.

Os grupos foram identificados pelo Ministério da Saúde e ofereciam documentos fraudulentos a usuários. Segundo a investigação, os responsáveis também anunciavam a possibilidade de inserir registros adulterados nos sistemas oficiais de informação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

Após receber as informações, a AGU notificou o Telegram por meio da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD). A plataforma removeu os grupos e canais denunciados.

De acordo com o Ministério da Saúde, a comercialização de documentos vacinais falsos representa riscos para as políticas públicas de imunização e para a confiabilidade dos sistemas de informação em saúde.

A circulação de pessoas não vacinadas com comprovantes fraudulentos também pode prejudicar estratégias de vigilância e controle de doenças, além de provocar uma falsa percepção sobre a cobertura vacinal e dificultar a identificação de áreas com baixa imunização.

Além das medidas contra os grupos no Telegram, a AGU encaminhou as evidências reunidas durante a apuração à Polícia Federal, que deverá investigar possíveis crimes relacionados ao caso.