Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo emite nota e coloca ‘ponto final’ sobre fim da escala 6x1, cortes no Bolsa Família e Gás do Povo

Publicações falsas começaram a circular nas redes sociais após as eleições

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:30

Presidente Lula
Presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

O Governo Federal publicou uma nota na terça-feira (27) para desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais sobre um suposto recuo no fim da escala 6x1 e possíveis cortes no Bolsa Família e no Gás do Povo.

Segundo o comunicado, não houve alteração no texto da emenda constitucional que trata da jornada de trabalho após as eleições. A gestão também afirmou que os dois programas sociais continuam em funcionamento, sem suspensão de pagamentos ou redução dos benefícios.

Veja o que muda com fim da escala 6x1

Veja comparativo com mudanças por Agência Câmara
Passos para reduzir a jornada por Agência Câmara
Veja as regras específicas e exceções por Agência Câmara
Plenário celebra aprovação da PEC: 75 votos favoráveis e apenas um contrário por Carlos Moura/Agência Senado
Autor da proposta de emenda à Constituição, o deputado Reginaldo Lopes abraça Davi Alcolumbre após a votação por Carlos Moura/Agência Senado
O senador Paulo Paim (entre Teresa Leitão e Randolfe), que atuou pela redução da jornada, comemora a aprovação por Jonas Pereira/Agência Senado
Protestos pelo fim da escala aconteceram no país por Valter Campanato/Agência Brasil
Protesto contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ato do 1º de maio no Rio de Janeiro na praia de Copacabana por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato pelo fim da escala 6x1 no DF por José Cruz/Agência Brasil
Ato no Rio de Janeiro fim da escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
Ato contra a escala 6x1 por Tomaz Silva/Agência Brasil
1 de 14
Veja comparativo com mudanças por Agência Câmara

Fim da escala 6x1

O governo negou que tenha recuado da proposta de mudança na escala 6x1 ou que esteja preparando medidas para excluir categorias profissionais dos direitos previstos. De acordo com a nota, não há proposta em discussão no Executivo para retirar essas garantias.

O comunicado destaca que a Emenda Constitucional nº 141 prevê dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial, e permite diferentes formas de distribuição das folgas, inclusive por meio de negociação coletiva, desde que seja garantida a média de dois dias de descanso por semana ao longo do mês.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

A nota também afirma que a implementação das regras será discutida com os setores envolvidos, respeitando os limites constitucionais. Segundo o governo, o Poder Executivo não pode vetar ou alterar uma emenda à Constituição promulgada pelo Congresso Nacional.

Conforme o cronograma descrito no comunicado, a redução da jornada ocorrerá em etapas: o limite passará a ser de 42 horas semanais 60 dias após a promulgação e será reduzido para 40 horas um ano depois, sem diminuição salarial.

Bolsa Família

O governo também negou informações sobre possíveis cortes no Bolsa Família. Segundo a nota, o programa segue funcionando normalmente, sem suspensão de pagamentos ou redução dos benefícios.

O comunicado informa ainda que, em outubro, houve reajuste de 15,04%, com o valor mínimo por família passando de R$ 600 para R$ 691.

Gás do Povo

Em relação ao Gás do Povo, o governo afirmou que não houve cortes no programa, que garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos às famílias contempladas.

Segundo a nota, o programa tem orçamento assegurado para 2026 e previsão de recursos na proposta orçamentária de 2027 enviada ao Congresso Nacional.

O Governo Federal orienta a população a verificar informações nos canais oficiais antes de compartilhá-las. Dúvidas sobre programas sociais podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121. Informações sobre o Bolsa Família também estão disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem e pelo telefone 111, da Caixa.

Tags:

Bolsa Familia

Mais recentes

Imagem - Secretaria Nacional do Consumidor suspende plataformas de intermediação de revenda de ingressos

Secretaria Nacional do Consumidor suspende plataformas de intermediação de revenda de ingressos
Imagem - Fuzil furtado do Exército é encontrado com numeração raspada no Recife

Fuzil furtado do Exército é encontrado com numeração raspada no Recife
Imagem - Baiano resgatado após 28 anos em situação análoga à escravidão decide voltar à casa de patrões: 'Já tô velho'

Baiano resgatado após 28 anos em situação análoga à escravidão decide voltar à casa de patrões: 'Já tô velho'