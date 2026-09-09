COMBUSTÍVEL

Governo estuda aumentar mistura de biodiesel no diesel para 25%

Testes acompanham uma frota de ônibus em circulação para analisar mudança

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:07

Biodiesel Crédito: Arquivo Agência Brasil

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) estuda elevar para 25% a proporção de biodiesel misturada ao diesel comercial no Brasil. A pesquisa é realizada em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e busca avaliar os impactos da nova composição nos veículos e no meio ambiente.

A proposta, conhecida como B25, pretende reduzir a participação do diesel de origem fóssil no combustível utilizado no país e, consequentemente, diminuir a emissão de gases poluentes.

Os testes acompanham uma frota de ônibus em circulação para analisar, em condições reais, aspectos como consumo, potência dos motores, eficiência e vida útil dos filtros de combustível.

O estudo também prevê a análise da compatibilidade entre o combustível e materiais, peças e componentes dos veículos. Outra mistura avaliada pela pesquisa é a E35, composta por 35% de etanol e 65% de gasolina.

Especialistas, no entanto, alertam que o aumento da concentração de biodiesel exige cuidados adicionais ao longo das etapas de transporte e armazenamento do combustível.

“Caso o combustível seja exposto à umidade ou tenha contato direto com água, por infiltrações ou problemas durante o transporte e a armazenagem, por exemplo, a presença de uma proporção maior de biodiesel pode favorecer a incorporação dessa água à mistura”, explicou Andre Garcia, gerente executivo de Estratégia e Gestão de Produto da Unidade de Motores da Cummins, ao Terra.