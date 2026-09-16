NOVA LEGISLAÇÃO

Governo federal suspende impostos para data centers por cinco anos e mira R$ 1 trilhão em investimentos

Programa busca reduzir a dependência do exterior, onde estão armazenados cerca de 60% dos dados brasileiros

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:01

Datacenter Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (15) a lei que cria incentivos fiscais para a instalação e a ampliação de data centers no Brasil. Batizado de Redata, o programa suspende tributos federais sobre equipamentos do setor e terá impacto fiscal estimado em R$ 5,2 bilhões em 2026.

Com a medida, o governo pretende ampliar a infraestrutura digital brasileira e reduzir a dependência de serviços prestados fora do país. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, cerca de 60% dos dados brasileiros estão atualmente armazenados no exterior porque o Brasil ainda enfrenta dificuldades para oferecer esses serviços de maneira competitiva.

O governo também espera aproveitar o crescimento da inteligência artificial, da computação em nuvem e de outras atividades que exigem grande capacidade de processamento e armazenamento de dados.

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Redata poderá atrair entre R$ 500 bilhões e R$ 1 trilhão em investimentos. “Temos 3% da população do mundo, 2% do PIB do mundo e 1% dos data centers. Temos uma avenida pela frente”, declarou durante a cerimônia no Palácio do Planalto.

A proposta havia sido aprovada pelo Senado no início de setembro sem alterações de mérito em relação ao texto votado pela Câmara em fevereiro. Assim, não precisou retornar para uma nova análise dos deputados e seguiu diretamente para sanção.

Quais tributos serão suspensos

O Redata permite suspender a cobrança de PIS/Cofins, PIS/Cofins-Importação, IPI e Imposto de Importação sobre componentes eletrônicos e produtos de tecnologia da informação e comunicação destinados aos data centers. O benefício vale para equipamentos comprados no Brasil ou importados.

Os incentivos poderão durar cinco anos. As suspensões de PIS/Cofins e IPI, entretanto, produzirão efeitos somente até o fim de 2026, devido à transição estabelecida pela reforma tributária.

Fabricantes nacionais também poderão ser beneficiados na aquisição de componentes empregados na produção de computadores destinados aos empreendimentos participantes do programa.

A entrada no Redata dependerá de autorização do Ministério da Fazenda. Para participar, as empresas deverão estar em dia com os tributos federais e cumprir as condições previstas na legislação.

Empresas terão de cumprir contrapartidas

Os empreendimentos beneficiados deverão destinar ao mercado brasileiro pelo menos 10% da capacidade efetiva de processamento, armazenamento e tratamento de dados.

Também precisarão atender toda a demanda contratada de eletricidade por meio de contratos de fornecimento ou de autoprodução com fontes consideradas limpas ou renováveis.

A lei estabelece ainda um Índice de Eficiência Hídrica igual ou inferior a 0,05 litro de água por kWh para o resfriamento dos equipamentos. As empresas deverão investir no Brasil o equivalente a 2% do valor dos produtos comprados ou importados com o incentivo fiscal.

Data centers instalados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão redução de 20% em algumas contrapartidas. Pelo menos 40% dos recursos de pesquisa e desenvolvimento gerados pelo programa deverão ser aplicados nessas regiões.

O governo avalia que o aumento do consumo provocado pelos data centers também poderá ajudar a reduzir os cortes de geração em períodos de excesso de oferta de energia.

Além dos R$ 5,2 bilhões estimados para 2026, a Receita Federal prevê renúncia fiscal de R$ 1 bilhão em 2027 e de R$ 1,05 bilhão em 2028.

Divergência sobre gás natural adia regulamentação

Apesar da sanção da lei, o decreto que regulamentará o Redata não foi publicado. Também ficou para depois a portaria interministerial que definirá quais fontes de energia poderão abastecer os empreendimentos.

O adiamento ocorre em meio a uma divergência dentro do governo sobre a inclusão do gás natural. Segundo fontes ouvidas pelo Valor Econômico, o Ministério de Minas e Energia é mais favorável à utilização do combustível, enquanto o Ministério da Fazenda apresenta maior resistência.

Uma das alternativas discutidas seria exigir que os data centers comprassem créditos de carbono para compensar as emissões decorrentes do uso do gás. Parte do setor, porém, avalia que essa condição poderia inviabilizar o combustível e favorecer artificialmente fontes renováveis, como a solar e a eólica.