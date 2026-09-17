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Governo Lula anuncia aumento de 15% no Bolsa Família; saiba quando começa

Medida foi divulgada na manhã desta quinta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:21

Calendário do Bolsa Família é escalonado pelo final do NIS e pode ser acompanhado pelo aplicativo Caixa Tem.
Governo Lula anuncia aumento de 15% no Bolsa Família; saiba quando começa Crédito: Lyon Santos/MDS

O governo Lula anunciou, na manhã desta quinta-feira (17), um aumento de 15% no Bolsa Família. Com o reajuste, o piso do programa passa de R$ 600 para R$ 691. Já o benefício médio sobe de R$ 675 para R$ 777.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros Bruno Moretti, Wellington Dias e Dario Durigan. A medida ocorre a menos de um mês do primeiro turno das eleições de 2026.

A mudança deve começar a valer a partir de outubro, com custo estimado de R$ 5,8 bilhões na folha do governo. Em 2027, o impacto financeiro previsto será de cerca de R$ 22 bilhões. 

“Há espaço fiscal para conceder o reajuste”, disse o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

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Bolsa Familia

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