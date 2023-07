Governo Lula decide encerrar programa de escolas cívico-militares

O governo Lula (PT) decidiu dar ao fim ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), uma criação do ex-presidente Jair Bolsonaro. As escolas que faziam parte do programa vão ser reintegradas ao formato regular.



Um documento enviado aos secretários de Educação indica que o programa chega ao fim até o final do ano. O programa tinha administração dividida entre as pastas da Educação e da Defesa. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Estado de S. Paulo.