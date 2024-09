RJ

Governo prorroga atuação da Força Nacional no Rio por 90 dias

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial da União.