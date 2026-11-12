ACELERAR CONTRATAÇÃO

Governo quer criar concurso público nacional nos moldes do Enem; entenda projeto

Modelo em discussão prevê provas por áreas de atuação e formação de um cadastro de candidatos já avaliados

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:00

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná Crédito: Freepik

O governo federal estuda criar uma espécie de “Enem dos concursos públicos”, em que os candidatos poderiam fazer provas mesmo sem a existência de vagas autorizadas. A ideia é que os participantes sejam avaliados por áreas de interesse, recebam uma nota e integrem um cadastro que poderá ser utilizado por órgãos públicos quando houver oportunidades de contratação.

A proposta foi mencionada nesta quinta-feira (12) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante participação no programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O modelo permitiria que o governo realizasse uma seleção nacional sem precisar definir previamente a quantidade de vagas disponíveis. Assim, quando um órgão tivesse autorização orçamentária para contratar servidores, poderia recorrer ao grupo de candidatos que já participou da prova, conforme as regras que ainda serão definidas.

A iniciativa busca acelerar a entrada de novos servidores no funcionalismo público. "Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação quando a gente tenta ter um orçamento. Porque hoje em dia, quando a gente aprova um concurso, demora quase dois anos para a pessoa entrar", afirmou.

Novo CPNU em 2027 depende do orçamento

A ministra também afirmou que o governo estuda realizar uma nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 2027. A possibilidade, porém, depende do espaço orçamentário previsto para o próximo ano.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional no fim de agosto. A proposta agora passa pelo processo de análise e aprovação dos parlamentares.

"Olha, a gente está estudando isso. A gente está no momento agora, começou o processo de aprovação do orçamento do ano que vem, o governo enviou, no final de agosto, o projeto de lei orçamentária para 2027, e agora, na volta após as eleições, começa um processo no Congresso de aprovação desse orçamento", explicou Esther Dweck.