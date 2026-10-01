FINANCIAMENTO CONSERVADOR

Governo Trump libera R$ 5,2 milhões para projeto que contesta trabalha do STF no Brasil

Segundo o jornal The Guardian, iniciativa integra pacote de financiamento a pautas conservadoras e teve recursos autorizados por Marco Rubio

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:16

Donald Trump Crédito: Reprodção

Um projeto de apoio a grupos da sociedade civil contrários a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,2 milhões, do governo de Donald Trump. Segundo o jornal britânico The Guardian, a iniciativa voltada ao Brasil faz parte de um pacote de US$ 176,9 milhões liberado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para financiar causas conservadoras em diferentes países.

Batizado de “Combate à Litigância Deliberativa e à Censura no Brasil”, o projeto pretende enfrentar o que descreve como censura e abuso de poder do Supremo. A autorização dos repasses ocorreu em 30 de setembro, poucas horas antes do encerramento do ano fiscal americano, mesmo com restrições e questionamentos de parlamentares.

O secretário de Estado, Marco Rubio, assinou pessoalmente a liberação, de acordo com a publicação. Entre as verbas bloqueadas pela senadora democrata Jeanne Shaheen estavam US$ 22 milhões para iniciativas no Brasil, no Reino Unido, na Nigéria e na Europa. Ela criticou a destinação de dinheiro público à promoção de grupos de extrema-direita.

O financiamento ao projeto brasileiro ocorre após o governo americano ter aplicado sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Essas sanções foram retiradas posteriormente.

Recursos passam a financiar pautas conservadoras

O dinheiro saiu do Fundo de Direitos Humanos e Democracia, cujos recursos eram historicamente destinados à proteção de dissidentes e de vítimas de governos autoritários. Sob Trump, o financiamento passou a contemplar também iniciativas ligadas ao anticomunismo, à restrição da imigração e à defesa de valores cristãos.

Segundo o Guardian, uma fundação anticomunista recebeu US$ 40 milhões. Outros projetos contemplados buscam combater o que denominam “ideologia de gênero” e apoiar grupos favoráveis ao Brexit no Reino Unido.

Fontes ouvidas pelo jornal associaram as novas prioridades aos interesses do vice-presidente JD Vance, na defesa de valores tradicionais na Europa, e de Stephen Miller, no combate à imigração. Aliados de Trump na Casa Branca defenderam os repasses.

Shaheen afirmou que o uso de fundos destinados à democracia para apoiar grupos radicais em países parceiros prejudica as relações internacionais e os valores americanos.