Governo vai cobrar redução no querosene de aviação e nas passagens aéreas, diz ministro

O governo pretende cobrar que as petroleiras com atuação no País apresentem uma mudança no preço querosene de aviação (QAV), após a Petrobras reduzir o valor em 12,6%, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante visita técnica ao Instituto Nacional do Semiárido, em Campina Grande (PB).



Segundo ele, haverá também conversa com as empresas aéreas para que a redução no custo do combustível seja refletida nas tarifas, com benefício ao consumidor. "Agora vamos cobrar também de forma muito rigorosa das empresas aéreas, para que se chegue na ponta (a redução de custo), porque não basta um esforço nosso na diminuição de preço dos combustíveis se essas reduções não forem capturadas na cadeia".