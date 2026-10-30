DINHEIRO

Governo vai pagar até R$ 5 mil a MEIs para investir em pequenos negócios; saiba quem pode receber

Programa PixMEI deve beneficiar 1 milhão de microempreendedores entre 2027 e 2030

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:38

Pix de R$ 3 deu origem a processo Crédito: Reprodução

O Governo Federal pretende oferecer apoio financeiro de até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEIs) investirem nos próprios negócios. A iniciativa, chamada PixMEI, deve beneficiar 1 milhão de empreendedores entre 2027 e 2030. O dinheiro não precisará ser devolvido e não terá cobrança de juros.

A proposta foi detalhada pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, durante o programa Bom Dia, Ministro, transmitido nesta quinta-feira (29).

Segundo o ministro, o objetivo é ampliar a capacidade produtiva dos pequenos negócios, especialmente entre empreendedores que enfrentam dificuldades para conseguir empréstimos.

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“É um dinheiro direto que vai para o MEI fazer uma mudança no capital produtivo dele”, explicou Paulo Pereira.

O recurso poderá ser utilizado na compra de equipamentos e materiais que ajudem a aumentar o faturamento. Um entregador que trabalha de bicicleta, por exemplo, poderá investir em uma bicicleta elétrica. Já um profissional de salão de beleza poderá comprar uma cadeira nova, enquanto outro empreendedor poderá adquirir um celular para melhorar o trabalho.

Quem terá prioridade no PixMEI?

De acordo com o ministro, a prioridade inicial será para microempreendedores com menor faturamento e mulheres empreendedoras.

Paulo Pereira afirmou que a escolha considera o impacto social da renda gerada pelas mulheres, especialmente no sustento e no cuidado das famílias.

O ministro também citou dados sobre a divisão do trabalho doméstico. Segundo ele, mulheres dedicam cerca de 24 horas semanais aos cuidados familiares, enquanto os homens destinam aproximadamente sete ou oito horas.

Quando começa o pagamento?

O PixMEI está previsto para começar em 2027. Durante a entrevista, o ministro alertou que ainda não há repasses nem cadastro aberto para receber o benefício.

“Por enquanto não tem repasse. Microempreendedores não devem clicar em links não oficiais, nem fornecer dados pessoais e bancários fora do portal oficial, que é o gov.br. Então, se recebeu qualquer coisa de cadastro é golpe, não caia nessa”, afirmou.

O governo ainda define como será o funcionamento do programa. A proposta é criar um mecanismo digital para que o MEI solicite o recurso e informe em qual investimento pretende aplicar o dinheiro. Depois da compra, o empreendedor deverá apresentar a nota fiscal.

O que é o Prospera MEI?

O PixMEI faz parte do Prospera MEI, pacote de medidas do Governo Federal voltado à redução do endividamento, à ampliação do acesso a recursos e ao crescimento dos pequenos negócios.

Entre as medidas previstas está a remissão de débitos tributários federais dos MEIs inscritos ou não na Dívida Ativa da União até 13 de outubro de 2026. A medida começa a valer em 1º de janeiro de 2027 e poderá beneficiar mais de 3,6 milhões de empreendedores, com perdão de mais de R$ 18,7 bilhões em dívidas.

Para manter o benefício, será necessário pagar em dia as guias mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) durante os seis meses seguintes à entrada em vigor da lei.

O pacote também prevê o aumento do limite anual de faturamento do MEI, dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, além da possibilidade de contratar até dois funcionários, em vez de apenas um.