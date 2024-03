POLÍTICA

Governo vê indícios de incêndio criminoso em casa de presidente do União Brasil

O atual presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que deixará o cargo em maio, é apontado como suspeito do incêndio

Publicado em 12 de março de 2024 às 22:18

Imóvel atingido por incêndio Crédito: Reprodução/GloboNews

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou nesta terça-feira (12) ver indícios de crime no incêndio que atingiu casas do presidente eleito do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e sua irmã, Maria Emília Rueda, tesoureira do partido.

As residências ficam localizadas na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

"Há indícios mais do que suficientes de que o incêndio seria criminoso porque aconteceu em duas casas. Suspeita não temos. Só vamos ter retorno sobre a autoria quando o inquérito for concluído”, declarou ele, durante entrevista coletiva.

O atual presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que deixará o cargo em maio, é apontado como suspeito do incêndio. Ele perdeu a disputa pelo comando da sigla para Rueda, que prometeu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que Bivar seja investigado.

“Desde o dia 26 de fevereiro, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, há uma gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antônio Rueda e seus familiares”, afirmou Paulo Catta Preta, advogado de Antônio Rueda.

Catta Preta declarou que não é possível atribuir a autoria dos incêndios a Bivar, mas há indícios que não podem ser desconsiderados, como as ameaças a Rueda e sua irmã Maria Emília.

Em um vídeo apresentado por Rueda à Polícia Civil do Distrito Federal, o presidente eleito do União Brasil aparece reagindo às ameaças de Luciano Bivar a ele e a uma pessoa de sua família.

As imagens mostram uma conversa do presidente eleito do União Brasil com Bivar ao telefone, por volta das 23h do dia 26 de fevereiro.

No breve trecho, uma voz, que seria de Bivar, diz a Rueda que “acabaria” com esse familiar. A reportagem do site Metrópoles, que publicou o vídeo, não divulgou o nome da pessoa ameaçada para preservar, mas ressaltou que não é Marília Emília Rueda.

Uma das principais lideranças do partido, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o incêndio "foi um crime político e um atentado contra o União Brasil". Disse que foi um "ato inaceitável e que não ficará impune".

O União Brasil deve discutir nesta quarta-feira (13) o afastamento de Luciano Bivar da presidência da sigla. Parlamentares da sigla dizem que há uma expectativa de que deputados próximos a Bivar tentem convencê-lo a renunciar ao cargo.