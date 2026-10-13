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Grades de passarela das Cataratas do Iguaçu são retiradas por causa da alta na vazão do rio

Escoamento elevado do Rio Iguaçu ocorre após fortes chuvas que atingem a região da tríplice fronteira

  • Foto do(a) author(a) Estadão
  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Estadão

  • Mariana Rios

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:42

Cataratas do Iguaçu têm vazão quase 8 vezes maior que o normal após chuvas; veja imagens
Cataratas do Iguaçu têm vazão quase 8 vezes maior que o normal após chuvas; veja imagens Crédito: Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu

As grades da passarela das Cataratas do Iguaçu foram desmontadas nesta terça-feira (13), para garantir a livre passagem da água após fortes chuvas no Paraná, informou a Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR).

A previsão é que a vazão do Rio Iguaçu possa atingir 13 milhões de litros por segundo nas próximas horas, informou a empresa.

Cataratas do Iguaçu têm vazão quase 8 vezes maior que o normal após chuvas; veja imagens

As Cataratas do Iguaçu registraram vazão de 11,8 milhões de litros de água por segundo na manhã de segunda-feira (12), o maior volume observado em 2026 até então por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu
A força da água levou à adoção de medidas preventivas de segurança no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu
As grades da passarela das Cataratas foram retiradas na terça-feira (13) para permitir a passagem livre da água durante o período de vazão elevada por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu
A passarela das Cataratas está interditada desde domingo (11). O fechamento faz parte do protocolo de segurança adotado durante a cheia do Rio Iguaçu por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu
Com a elevação do nível do rio, outros pontos turísticos também foram interditados preventivamente. A Trilha das Cataratas permanece aberta à visitação, segundo a administração do parque por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu
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As Cataratas do Iguaçu registraram vazão de 11,8 milhões de litros de água por segundo na manhã de segunda-feira (12), o maior volume observado em 2026 até então por Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu

Segundo a concessionária, o escoamento elevado do Rio Iguaçu ocorreu após fortes chuvas que atingem o Estado desde o final de semana. Nesta terça-feira, o volume chegou a 10,5 milhões de litros de água por segundo, mas não foi o pico. Na manhã de segunda-feira (12), a vazão atingiu 11,8 milhões de litros por segundo, o maior registrado em 2026.

A empresa decidiu adotar medidas de segurança. Desde domingo (11), a passarela das Cataratas do Iguaçu está interditada. Na segunda-feira, foi a vez do Circuito São João, do Espaço Naipi e do Espaço Usina - retirado para evitar danos e perdas - fecharem preventivamente. Somente a Trilha das Cataratas permanece aberta à visitação.

"Os procedimentos são realizados pelas equipes de segurança e operação do parque, com atuação principalmente dos bombeiros civis", informou a Urbia+Cataratas.

Quando a passarela deve abrir novamente?

De acordo com a concessionária, a reabertura da passarela só acontece quando a vazão reduzir para 8,5 milhões de litros por segundo ou menos, além da avaliação da equipe técnica e da autorização de um engenheiro especializado.

Quando ocorre uma tendência de aumento e o escoamento ultrapassa 8,5 milhões de litros por segundo, a passarela das Cataratas é fechada preventivamente à visitação, informou a empresa. Normalmente, as equipes fazem o monitoramento diário da vazão. No caso de situações de emergência, o acompanhamento passa a ser de hora em hora.

Quando o escoamento está entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, também com tendência de alta, as grades da passarela são retiradas para garantir a livre passagem da água.

Neste momento, veja o que está interditado por conta das chuvas:

- Passarela das Cataratas;

- Mirante inferior do Espaço Naipi;

- Circuito São João;

- Espaço Usina;

- Caminho do Poço Preto;

- Trilha da Canafístula;

- Caminho das Bananeiras (fechado para obras).

Tags:

Cataratas do Iguaçu Cataratas Vazão rio Iguaçu

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