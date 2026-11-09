'Grande dia!': jovem quilombola celebra conquista histórica e emociona ao tomar posse no Itamaraty

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Esther Morais
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:30
“Grande dia!”. Foi assim que Helen Jaine Gomes Borgens comemorou nas redes sociais a posse como terceira-secretária do Ministério das Relações Exteriores. A jovem de 25 anos compartilhou fotos e um vídeo do momento em que assinou o termo de posse durante cerimônia realizada no Itamaraty, na última quarta-feira (4).
Primeira quilombola aprovada no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática (CACD), Helen integrou a turma 2026–2028 do Instituto Rio Branco, responsável pela formação dos diplomatas brasileiros.
Jovem de 25 anos que cresceu em cidade de 5 mil habitantes se torna a primeira quilombola diplomata do Brasil
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a nova turma tem a maior participação proporcional feminina da história, com 45% de mulheres entre os aprovados. Ao todo, são 60 novos diplomatas, entre eles 17 pessoas negras, sete pessoas com deficiência, duas pessoas indígenas e uma pessoa quilombola, Helen.
Durante a cerimônia, a ministra das Relações Exteriores substituta, Maria Laura da Rocha, destacou a importância da presença de pessoas pertencentes a grupos historicamente sub-representados na diplomacia brasileira.
Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Helen nasceu em Goiânia e cresceu em Simolândia, no nordeste de Goiás. Ela passou a infância na comunidade quilombola do Retiro, que integra a Associação de Comunidades Quilombolas ao lado de Castelo e Três Rios.