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Grande perigo: Inmet emite alerta máximo de onda de calor para quatro estados

Alerta é válido até as 18h desta quarta-feira (30).

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:30

Grande perigo: Inmet emite alerta máximo de onda de calor para quatro estados
Grande perigo: Inmet emite alerta máximo de onda de calor para quatro estados Crédito: Reprodução

Ao menos quatro estados brasileiros estão sob alerta vermelho para uma onda de calor nos próximos dias. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entrou em vigor na segunda-feira (28) e é válido até as 18h desta quarta-feira (30). As áreas afetadas estão localizadas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.

Segundo o Inmet, as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média por um período superior a cinco dias, condição que representa risco à saúde da população.

Calor

Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil
Calor ficará insuportável por Shutterstock
Calorão em Salvador por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Inmet emite alerta de onda de calor por Shutterstock
Calor por Tomaz Silva/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor traz desafios por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Onda de calor por Shutterstock
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Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil

O alerta abrange o extremo leste de Mato Grosso do Sul, o norte e o noroeste de São Paulo, o sudeste de Goiás e grande parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte.

Áreas afetadas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Sul Goiano, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Ribeirão Preto, Araçatuba, Metropolitana de Belo Horizonte, Araraquara, Jequitinhonha, Leste de Mato Grosso do Sul, Piracicaba, Bauru, Norte de Minas, Noroeste de Minas, Leste Goiano e Vale do Mucuri

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