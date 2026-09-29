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Grande perigo: Inmet emite alerta máximo de onda de calor para quatro estados

Alerta é válido até as 18h desta quarta-feira (30).

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:30

Grande perigo: Inmet emite alerta máximo de onda de calor para quatro estados Crédito: Reprodução

Ao menos quatro estados brasileiros estão sob alerta vermelho para uma onda de calor nos próximos dias. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entrou em vigor na segunda-feira (28) e é válido até as 18h desta quarta-feira (30). As áreas afetadas estão localizadas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.

Segundo o Inmet, as temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média por um período superior a cinco dias, condição que representa risco à saúde da população.

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O alerta abrange o extremo leste de Mato Grosso do Sul, o norte e o noroeste de São Paulo, o sudeste de Goiás e grande parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte.