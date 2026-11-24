CONFIRA

Grande rede de varejo vai sortear BMW 0 km de R$ 290 mil emplacada e com IPVA pago em promoção de 40 anos

Promoção oferece um número da sorte a cada R$ 40 em compras

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:44

BMW será sorteada Crédito: Divulgação

A rede varejista Havan está na reta final de uma promoção que vai sortear uma BMW X1 GP 0 km, avaliada em R$ 290 mil. A ação faz parte das comemorações pelos 40 anos da empresa e prevê a entrega do veículo emplacado, transferido para o nome do ganhador e com o IPVA e o licenciamento do ano quitados.

A campanha, chamada "Compre e Concorra", permite que clientes acumulem números da sorte por meio de compras realizadas nas lojas físicas ou no site oficial da Havan. A cada R$ 40 gastos em uma única compra, o consumidor recebe um número para concorrer ao automóvel.

O prazo para participar termina em 30 de novembro de 2026. O sorteio será baseado no resultado da Loteria Federal, e a divulgação do ganhador está prevista para 9 de dezembro, nos canais oficiais da empresa.

A história da Havan 1 de 12

Como participar da promoção da Havan?

Para concorrer à BMW, não basta realizar compras. O consumidor precisa cumprir três requisitos:

Informar o CPF no momento da compra; Estar inscrito gratuitamente no Clube Havan; Acessar o aplicativo da rede e aceitar o regulamento da promoção.

Os números da sorte são gerados automaticamente e podem levar até 24 horas para aparecer no aplicativo. No caso de compras pela internet, a participação é contabilizada após a entrega do produto ou a retirada na loja.

Outro detalhe é que os valores de compras diferentes não podem ser somados para completar os R$ 40. Uma compra de R$ 80, por exemplo, garante dois números da sorte, enquanto duas compras separadas de R$ 20 não dão direito à participação.

Cada CPF pode acumular até 1.250 números da sorte durante a campanha, limite equivalente a R$ 50 mil em compras.

Quando será o sorteio da BMW da Havan?

A promoção é válida em todo o território nacional e contempla pessoas físicas maiores de 18 anos que atendam às condições do regulamento.

Há uma divergência nas datas divulgadas: a página da promoção informa resultado em 9 de dezembro, enquanto o regulamento em PDF prevê a extração da Loteria Federal em 2 de dezembro e a divulgação do ganhador em 15 de dezembro. Portanto, é recomendável acompanhar os canais oficiais da Havan para confirmar o cronograma.