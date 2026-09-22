DECISÃO

Grávida com TDAH é dispensada por 'desempenho insuficiente', processa empresa por discriminação e ganha indenização na Justiça

Juíza concluiu que justificativa de baixo desempenho considerava características do transtorno

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:32

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho considerou discriminatória a dispensa antecipada de uma jovem aprendiz com diagnóstico de TDAH, após concluir que os motivos usados para justificar o desligamento estavam relacionados justamente a características da condição neurobiológica. A decisão anulou a rescisão do contrato e determinou o pagamento de R$ 10.694,80 por danos morais, além de reconhecer o direito à indenização pelo período de estabilidade gestacional.

A sentença foi proferida pela juíza Carla Cristina de Paula Gomes, da 1ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas. A jovem havia sido dispensada antes do fim do contrato de aprendizagem sob a alegação de “desempenho insuficiente e inadaptabilidade”. As empresas envolvidas eram uma escola profissionalizante e uma indústria e comércio de alimentos, que sustentaram ter exercido regularmente o poder de decisão do empregador e negaram qualquer caráter discriminatório.

Justiça 1 de 4

Ao analisar o caso, porém, a magistrada entendeu que não houve comprovação objetiva de desempenho insuficiente. A avaliação apresentada pelas empresas mencionava “falta de atenção e interesse pelas atividades”, enquanto documentos médicos apontavam déficits de atenção, dificuldades de planejamento, organização e funções executivas, características associadas ao TDAH. A jovem afirmou ainda que havia informado previamente às empresas sobre o diagnóstico e que não recebeu acompanhamento adequado nas atividades práticas.

Outro elemento considerado pela Justiça foi o desempenho da aprendiz na parte teórica do programa. Ela obteve média final de 8,43. Para a juíza, as empresas não demonstraram critérios objetivos capazes de sustentar a alegação de baixo desempenho e também não consideraram as particularidades da condição da trabalhadora nem adotaram medidas de adaptação ou suporte compatíveis com sua situação.

A sentença também registrou que a jovem havia recebido, poucos dias antes da dispensa, diagnóstico de tumor tenossinovial difuso no tornozelo direito e estava sendo encaminhada para cirurgia. No documento de avaliação, constava ainda a expressão “hiper atestadora”, em referência à quantidade de atestados médicos apresentados pela trabalhadora. Para a magistrada, esse conjunto de elementos reforçou o entendimento de que o desligamento teve caráter discriminatório.

“As reclamadas ignoraram as condições particulares (ordem clínica) da reclamante e rescindiram antecipadamente o contrato de aprendizagem. Não há nos autos avaliação objetiva a subsidiar o alegado desempenho insuficiente nas atividades práticas, apenas avaliação de 'falta de atenção e interesse' - característicos do TDAH", frisou a juíza.

Indenização e estabilidade

Além da anulação da rescisão, as empresas foram condenadas a pagar R$ 10.694,80 por danos morais, valor equivalente a dez vezes a última remuneração da aprendiz. A magistrada considerou, entre outros fatores, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

A jovem também estava grávida quando foi dispensada, situação comprovada por exames médicos. Por isso, a Justiça reconheceu a estabilidade provisória garantida às gestantes e determinou o pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários e demais parcelas do período entre a dispensa e cinco meses após o parto.

A decisão foi posteriormente analisada pela Décima Primeira Turma do TRT de Minas Gerais, que manteve a sentença. No acórdão, os desembargadores destacaram que a extinção antecipada de um contrato de aprendizagem por desempenho insuficiente exige comprovação consistente, não sendo suficientes avaliações genéricas ou subjetivas.