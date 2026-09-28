BRASIL

Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro

Suspeita foi presa por tentativa de feminicídio após agredir a mulher em uma festa de forró, em Rio Verde; bebê não foi ferido

Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:56

Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro Crédito: Reprodução

Uma mulher grávida foi atacada com cacos de vidro durante uma festa de forró, na madrugada desse sábado (26), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A suspeita, de 28 anos, é atual companheira do ex-parceiro da vítima e teria cometido as agressões com a intenção de provocar a perda do bebê. Ela foi presa em flagrante por tentativa de feminicídio.

