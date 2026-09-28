Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro

Suspeita foi presa por tentativa de feminicídio após agredir a mulher em uma festa de forró, em Rio Verde; bebê não foi ferido

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:56

Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro
Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro Crédito: Reprodução

Uma mulher grávida foi atacada com cacos de vidro durante uma festa de forró, na madrugada desse sábado (26), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A suspeita, de 28 anos, é atual companheira do ex-parceiro da vítima e teria cometido as agressões com a intenção de provocar a perda do bebê. Ela foi presa em flagrante por tentativa de feminicídio.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora parte para cima da grávida. Pessoas que estavam na festa e seguranças do evento intervieram e conseguiram conter a mulher.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Bandidos decepam orelha de vereador e fazem família refém durante assalto

Bandidos decepam orelha de vereador e fazem família refém durante assalto
Imagem - Renegociação de dívidas de adimplentes é prorrogada até outubro

Renegociação de dívidas de adimplentes é prorrogada até outubro
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (28/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (28/09)