Grávida é atacada com cacos de vidro por namorada do ex-companheiro

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Metrópoles
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:56
Uma mulher grávida foi atacada com cacos de vidro durante uma festa de forró, na madrugada desse sábado (26), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A suspeita, de 28 anos, é atual companheira do ex-parceiro da vítima e teria cometido as agressões com a intenção de provocar a perda do bebê. Ela foi presa em flagrante por tentativa de feminicídio.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora parte para cima da grávida. Pessoas que estavam na festa e seguranças do evento intervieram e conseguiram conter a mulher.