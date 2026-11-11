EVACUAÇÃO AEROMÉDICA

Grego de 19 anos passa mal em navio e é resgatado de helicóptero pela Marinha do Brasil em alto-mar

Tripulante de navio mercante foi retirado da embarcação e levado a hospital no Rio de Janeiro

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:43

Grego de 19 anos passa mal em navio e é resgatado de helicóptero pela Marinha do Brasil em alto-mar Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha fez um resgate aeromédico de um tripulante grego de 19 anos que estava a bordo de um navio mercante, na manhã da última terça-feira (10). O jovem estava com fortes dores abdominais, febre e suspeita de apendicite. A chamada evacuação aeromédica aconteceu no navio Apolytares e foi realizada por militares do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (HU-2), vinculado ao Comando do 1º Distrito Naval, com o auxílio de um helicóptero UH-15.

O primeiro chamado foi recebido pelo Salvamar no fim da manhã de segunda-feira (9), quando a embarcação estava a cerca de 350 milhas náuticas da costa. Diante dos riscos da operação e da necessidade de garantir a segurança do resgate, a Marinha planejou a retirada do tripulante para os primeiros momentos de luz natural, quando o navio já estaria ao alcance da aeronave.

O helicóptero decolou da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia às 4h40 e chegou à embarcação às 5h, quando ela estava a aproximadamente 25 milhas náuticas da costa. Para realizar o resgate, os Tripulantes Aéreos de Resgate (TAR) desceram até o convés do navio e retiraram o paciente. Devido ao quadro clínico, o jovem foi acomodado em uma maca de resgate, estabilizado e içado até o helicóptero. A manobra exigiu precisão e coordenação entre os militares e durou cerca de 15 minutos.

A aeronave transportava 11 militares, entre eles dois médicos e uma enfermeira, além da equipe especializada. Segundo o Capitão de Corveta (Md) Ian, médico de aviação que participou da missão, o estado de saúde do tripulante exigiu acompanhamento durante o deslocamento.

“O paciente apresentava um quadro de provável apendicite, com febre e dores abdominais intensas e incapacitantes. Durante o voo, realizamos a monitorização clínica e administramos analgesia para garantir melhores condições de transporte. Ele permaneceu lúcido, orientado e em estado estável”, explicou.