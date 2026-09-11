DECISÃO EM ASSEMBLEIA

Greve dos Correios é aprovada por tempo indeterminado em todo o Brasil a partir de hoje (11)

Paralisação foi aprovada após negociações da campanha salarial terminarem sem acordo

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:57

Correios Crédito: Reprodução

Trabalhadores dos Correios iniciaram uma greve por tempo indeterminado às 22h desta quinta-feira (10), após assembleias realizadas em diferentes regiões do país aprovarem a paralisação. Segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect), sindicatos de praticamente todo o país aderiram ao movimento e a paralisação já começa nesta sexta (11).

A mobilização ocorre em meio à campanha salarial da categoria e foi aprovada depois que as negociações com a empresa terminaram sem acordo. De acordo com a federação, um dos principais pontos de divergência envolve o plano de saúde oferecido aos trabalhadores.

Um dos principais impasses envolve o CorreiosSaúde II, atual plano de saúde dos trabalhadores. Segundo a Findect, os Correios discutem mudanças no modelo de gestão e custeio do benefício e chegaram a propor deixar a condição de mantenedores, com possibilidade de contratação de outra operadora. Na proposta mais recente, a empresa sugeriu a criação de uma comissão paritária, com prazo de até 120 dias, para avaliar alternativas. Até eventual mudança, seriam mantidas as atuais condições do CorreiosSaúde II.

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Antes da decisão pela greve, representantes dos trabalhadores e da empresa participaram de sucessivas rodadas de negociação e de tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

"A decisão das assembleias ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores", afirmou a federação.

A greve foi aprovada por sindicatos que representam trabalhadores em estados como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, Amazonas, Amapá, Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal, além de entidades de diferentes regiões do país.

No Acre, a assembleia da categoria estava prevista para esta sexta-feira (11).